Wegen angeblich schlechtem Verhalten der Kinder steht die Einbürgerung einer Thurgauer Familie auf der Kippe

GROSSER RAT: Thurgauer Parlament beharrt auf Sprachhürde für Einbürgerung

Es bleibt dabei: Wer sich im Kanton Thurgau einbürgern lassen will, muss in Zukunft bessere Deutschkenntnisse vorweisen als in der übrigen Schweiz. Der Grosse Rat bestätigte am Mittwoch eine entsprechende Regelung im Bürgerrechtsgesetz.