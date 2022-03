Wechsel Bei der Thurgauer EVP übernimmt ein Co-Präsidium das Steuer Einstimmig gewählt: Die beiden Kantonsräte Doris Günter und Christian Stricker teilen sich das Präsidium der kantonalen EVP. Sie lösen den zurückgetretenen Wolfgang Ackerknecht ab. Silvan Meile 23.03.2022, 16.25 Uhr

Wolfgang Ackerknecht übergibt das EVP-Präsidium an Doris Günter und Christian Stricker. Bild: PD

Die EVP Thurgau hat neu ein Duo an der Spitze. Die Delegierten der Kantonalpartei wählten die pensionierte Primarlehrerin Doris Günter und den Erlebnispädagogen und Pastor Christian Stricker einstimmig ins Präsidium. «Für uns ist es eine Freude, dass wir durch das Co-Präsidium konsequent nach dem Vier-Augen- respektive dem Vier-Ohren-Prinzip vorgehen können», sagte Doris Günter im Namen beider nach der Wahl.

«Wir erwarten, dass Gott uns führt mit Rückenwind und er für uns Wegbereiter ist.»

Die Vernetzung von Politik und Kirche sei ein Gebot der Stunde, in einer angepassten, sinnvollen Art und Weise, sodass sich die verschiedenen Ressourcen gegenseitig ergänzen würden. «Wir wollen weiter Vorbild sein und uns prägnant positionieren und äussern – sei das nun in Zusammenhang mit Menschenrechten oder der Biodiversität, der Bildung, Fragen in Zusammenhang mit Asylsuchenden oder bei der Renaturierung von Flüssen.»

Wolfgang Ackerknecht tritt von der politischen Bühne ab

Mit der Wahl von Günter und Stricker endet die Amtszeit von Wolfgang Ackerknecht als Präsident der EVP Thurgau. Diese betreibe ein sach- und lösungsorientierte Politik, in welcher Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Menschenwürde im Zentrum stehen. Ackerknecht war von 2004 bis 2009 Gemeinderat in Frauenfeld, von 2006 bis 2019 amtete er als Kantonsrat. Das Präsidium der EVP Thurgau übernahm er 2018.

Am 21. Mai werde die EVP ein grosses Parteifest feiern, sagt Christian Stricker. «Dort wird die Stabsübergabe im Zentrum stehen.» Ausserdem biete sich dort die Gelegenheit, «um Wolfgang Ackerknecht kräftig danke zu sagen».