Windersurfer trotzen in Berlingen den rauen Wetterbedingungen

Wassersport Von Kapstadt bis Berlingen: Surfer jagen immer dem perfekten Wind nach – darum hat es sie jetzt an den Untersee gezogen Die Wetterbedingungen der ersten Januarwoche haben bei Surfern für Begeisterung gesorgt. Der Parkplatz gegenüber Pipo's Bar am Berlinger Ortsausgang Richtung Steckborn ist voll. Wir haben uns umgehört: Was lockt die Surfer aus umliegenden Kantonen an den Untersee? Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 05.01.2022, 18.30 Uhr

Der Wind sorgt bei den Surfern für Begeisterung. Bild: Benjamin Manser

Der Wind rauscht in den Ohren, graue Wolken ziehen über den Untersee, das Wasser ist bedrohlich dunkel. Es wirft sich in unruhigen Wellen an die Ufermauer, die Äste beugen sich den Luftböen. Doch genau dieses Wetter sorgt für einen gefüllten Parkplatz beim Surfer-Hotspot, einer Parkbucht am Berlinger Ortsausgang Richtung Steckborn, gegenüber von Pipo's Bar.

«Es hat viel Wind und dank dem Föhn warme 14 Grad», sagt ein Mann in Neoprenanzug. Er und sein Freund sind gerade dabei, sich für den Wellenritt vorzubereiten. Der Zürcher ist seit 40 Jahren begeisterter Surfer – oder ist, wie er es ausdrückt, dem Surfervirus erlegen. Er ist auf der ganzen Welt mit seinem Brett unterwegs, von Kapstadt bis Berlingen. «Es sind die Elemente Wind und Wasser, die mich faszinieren», sagt er.

Der Surf-Hotspot vor Berlingen lockt Surfer aus umliegenden Kantonen an den Untersee. Bild: Benjamin Manser

Bei Bedingungen wie diesen sei es wichtig, gute Ausrüstung zu haben, erklärt er. Dazu gehört insbesondere der Neoprenanzug, seiner ist zwischen vier und sechs Millimeter dick. «Wenn man warm hat, macht es Spass», sagt er und fügt an, es könne jederzeit passieren, dass etwas kaputt geht und man ein Stück schwimmen muss.

Surfen mit Freunden

Priska Angehrn, Surferin. Bild: Benjamin Manser

Nebst einem warmen Neoprenanzug gehört für Priska Angehrn aus dem Sarganserland ein Helm zur Ausrüstung. Sie ist ebenfalls vom Wind und den Lufttemperaturen nach Berlingen gelockt worden. «Im Winter ist der Wind besser», sagt sie und zieht ihre nasse Haube aus. Angehrn surft seit zehn Jahren. Aus Sicherheitsgründen bevorzugt sie, mit ihren Freunden auf dem Wasser unterwegs zu sein. Das auch, wenn sie allgemein betrachtet sagt:

«Die Surfer achten aufeinander.»

Das nimmt ein anderer Surfer aus Zürich gleichermassen so wahr. Er ist mit seinen Freunden in Berlingen. «Anfänger sollten bei diesem Wetter nicht aufs Wasser», sagt er, der seit rund 30 Jahren regelmässig auf dem Brett steht. Er betont die Wichtigkeit guter Kleidung genauso, trägt selbst einen Trockenanzug, Handschuhe und Helm.

«Es wird gefährlich, wenn man zu lange im kalten Wasser verweilt. Das Blut fliesst aus den Armen und Beinen in die Körpermitte, um die Organe zu schützen.»

So könne es schnell passieren, dass man schwimmunfähig wird. Die Surfer beobachten einander, scheint einer zu lange im Wasser zu sein, frage man nach oder rufe im Notfall die Seepolizei. Er selbst habe – zum Glück – noch nie gerettet werden müssen.

Ein dicker Neoprenanzug ist wichtig, dass die Surfer nicht in Gefahr geraten, sollten sie ins kalte Wasser fallen. Bild: Benjamin Manser

Guter Wind und warme Luft – das sind die Zutaten für das ideale Surfwetter. Das hat auch Adrian Streich aus Zürich und seinen Sohn an den Untersee gelockt. «Es sind perfekte Bedingungen», sagt er. Der Südwestwind sorge dafür, dass man parallel zum Ufer hin und her fahren kann. Das solle man aber nur so lange machen, wie der Wind nicht zu stark ist, sagt Streich. Das könne er an den Wellen ablesen. Aber noch ist es nicht soweit, er nimmt sein Brett und macht sich auf ins Wasser.

Bilder: Benjamin Manser

Surfen auf eigene Verantwortung Trotz kälterer Temperaturen und rauen Wasserbedingungen verzeichnet die Seepolizei Thurgau aktuell praktisch keine Surfunfälle. «Ganz vereinzelt gibt es Zwischenfälle», sagt Marcel Kuhn, Dienstchef der Seepolizei. Oftmals sei der Grund dafür dann ein Materialschaden. Seine drei Tipps für Surfer im Winter sind: - immer jemanden informieren, wo man unterwegs ist

- sich wintertauglich ausrüsten

- das eigene Können nicht überschätzen Aber Achtung: Wer aufs Wasser geht, macht das immer in Eigenverantwortung. Das heisst, im Falle eines Unfalls mit erforderlicher Rettung durch die Seepolizei können Kosten anfallen. Kuhn sagt: «Das ist etwa der Fall, wenn jemand nicht ausreichend vorbereitet surfen gegangen ist und somit eine Grobfahrlässigkeit vorliegt.» Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Sturmwarnung leuchtet. Dann sollten nur erfahrene Surfer aufs Wasser.

Video: Janine Bollhalder

Schnitt: Gülpinar Günes

