WASSERBAU Wegen zu wenig Wasser: Kanton richtet im Schaarenwald in Schlatt zur Kontrolle eine weitere Messstelle ein Im Naturschutzgebiet Eschenriet im Schaaren lagen die Pegelstände im vergangenen Herbst sehr tief. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, haben Hydrologen des Kantons dort eine Messstelle installiert. 15.03.2021, 16.40 Uhr

Die Messstelle im Eschenriet besteht aus einem blauen Rohr, in dem sich ein sogenannter Logger befindet, der die Wasserstände im Abstand von einer Stunde aufzeichnet. Bild: PD

(pd) Das Eschenriet im Schaarenwald an der Gemeindegrenze zwischen Schlatt und Diessenhofen ist ein wichtiges Laichgebiet für Amphibien. Die tiefen Wasserstände im vergangenen Herbst bereiteten deshalb den verantwortlichen Personen beim Kanton sowie einigen Naturbeobachtern Sorge, wie es in einer Mitteilung des kantonalen Amts für Umwelt heisst. Demnach lag die jährliche Regenmenge in der Region Diessenhofen in den vergangenen Jahren unter dem langjährigen Schnitt.