Was tat sich im Thurgau seit der letzten Eiszeit? Dieser Frage gehen Archäologen mit Hilfe von Bodenproben aus Seen auf den Grund – erwartet werden hochpräzise Daten Forscher der Uni Basel nehmen den Thurgau unters Mikroskop. Sie zeigen auf, wie sich das Gebiet in den letzten 13'000 Jahren veränderte. Silvan Meile 03.06.2020, 18.47 Uhr

Urs Leuzinger im Frauenfelder Museumsgarten mit Flachs, den nachweislich bereits Pfahlbauer anpflanzten. Bild: PD/Amt für Archäologie Thurgau

Die Thurgauer Archäologen nahmen Bodenproben aus dem Hüttwiler- und dem Bichelsee.

Forscher der Universität Basel untersuchen die ans Tageslicht geförderten Sedimentsproben Millimeter um Millimeter.

In zwei Jahren sollen Untersuchen auf einer Zeitachse der letzten 13'000 Jahren exakte Erkenntnisse über das Klima, die Pflanzenwelt und die menschlichen Einflüsse auf die Umwelt liefern.

Die Thurgauer Archäologen gehen in die Tiefe. Vom Grund des Hüttwilersees bohrten sie vergangenen Herbst 13 Meter in den Boden. Die dadurch ans Licht geförderten Sedimentschichten liefern neue Erkenntnisse darüber, wie sich das Klima und die Umwelt seit der letzten Eiszeit veränderten und welchen Einfluss der Mensch dabei ausübte. Dafür fanden auch im Bichelsee solche Sedimentsbohrungen statt. Beides sind kleine und ruhige Seen, die dank wenig Strömungen Informationen über Umwelt, Klima und den Einfluss des Menschen wie ein Archiv in ihrem Grund aufbewahren.

«Wir haben lückenlose Bohrkerne», freut sich Urs Leuzinger vom kantonalen Amt für Archäologie. Der 13 Meter lange und 9 Zentimeter dicke Bohrkern aus dem Hüttwilersee sei wie ein Geschichtsbuch der vergangenen 13'000 Jahre, in dem sich nicht nur der gewaltige Vulkanausbruch in der Eifel vor 12'900 Jahren oder die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl ablesen lassen. Auch Hinweise auf weniger dramatische – aber lokal interessante – Ereignisse sind im Sediment aufbewahrt.

Millimeter um Millimeter wird genau untersucht

Jedes Jahr lagerte sich auf dem Grund der beiden Seen eine millimeterdicke Schicht Sediment ab. Darin stecken etwa auch Pollen und andere Pflanzenüberreste. Leuzinger sagt:

«Sie liefern uns exakte Daten, die zeitlich eingeordnet werden können.»

So belegen die Bodenprobe zum Beispiel, dass die Römer Walnüsse oder Esskastanien hierhin brachten, im 18. Jahrhundert lassen sich erste Maispflanzungen und ab den letzten Jahrzehnten diverse Neophyten nachweisen. Und im sieben Meter langen Bohrkern aus dem Bichelsee liessen sich beispielsweise aufgrund von nachweisbaren Erosionen etwa Waldrodungen während der Bronze- und Eisenzeit belegen, was wiederum darauf hindeutet, dass vermutlich Pfahlbauer am Bichelsee lebten, obwohl dort bisher keine entsprechenden Überreste gefunden wurden.

«Auch die jeweilige Wasserqualität der beiden Seen kann anhand von Insektenlarven für einzelne Zeitabschnitte bestimmt werden», sagt Leuzinger. Ausserdem können Rückschlüsse auf das Klima der entsprechenden Epoche gezogen werden. Oder etwa, wann welche Baumart in den Wäldern vorherrschte.

Die bisherigen Erkenntnisse aus den Bohrungen sind aber erst die Resultate von Stichproben. Noch sind sie nicht abschliessend untersucht. Das geschieht in den nächsten zwei Jahren, sagt Leuzinger. Das Thurgauer Amt für Archäologie hat mit dem Departement Umweltwissenschaften der Universität Basel eine Institution gefunden, wo die Sedimentschichten wissenschaftlich untersucht werden. Minutiös analysieren dort die Forscher Milliliter um Millimeter am Mikroskop.

«Die Ergebnisse werden hochpräzise Daten sein», sagt Leuzinger. Diese werden ein umfassendes Bild über Veränderungen seit der letzten Eiszeit liefern, präsentiert auf einer Zeitachse. Damit sollten Fragen exakt beantwortet werden können, wie beispielsweise jene nach dem Zustand des Walds während des Konstanzer Konzils. Oder welche Merkmale die Zeit zwischen der Besiedelung durch die Römer und den Alemannen aufweist. «Ein blinder Fleck», wie Leuzinger sagt, weil es aus dieser Zeit keine Funde menschlicher Aktivitäten im Thurgau gebe.

Bezahlt aus dem Erbe von Walter Enggist

Weil diese Untersuchungen so umfassend sind, dürften sie vor allem auch künftig Wissenschaftern, die in einem konkreten Zeitabschnitt forschen, wichtige Grundlagen bieten. Leuzinger sagt:

«Wir werden den bestuntersuchten Bohrkern nördlich der Alpen haben.»

Mehrere Hunderttausend Franken zahlt das Thurgauer Amt für Archäologie für die Untersuchungen der Universität Basel mit Beteiligung anderer Forschungsinstitute. Das Geld kommt aus dem Erbe von Walter Enggist. Der 2016 verstorbene Frauenfelder hat sein Vermögen im Umfang von 6,36 Millionen Franken je zur Hälfte dem Amt für Archäologie und der Kantonsbibliothek vermacht.