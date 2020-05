«Warum heisst ein Ort Fischingen?»: Corinne Lanz hat ein Buch über tierische Ortsnamen geschrieben Das Thema liess sie nicht mehr los. Vor zwei Jahren hat Corinne Lanz ihre Maturaarbeit an der Thurgauisch Schaffhauserischen Maturitätsschule für Erwachsene in Frauenfeld über tierische Ortsnamen geschrieben. Nun veröffentlicht die 40-Jährige einen Reiseführer der etwas anderen Art. Manuela Olgiati 15.05.2020, 11.30 Uhr

Der Lichtkünstler Gerry Hofstetter projiziert die Fische des Fischinger Wappens an die Mauern des Klosters Fischingen. (Bild: Andrea Stalder, 23. November 2018)

«Auch im Thurgau ist tierisch was los», sagt Corinne Lanz. Ortsnamen, die sich auf Tiere beziehen, haben die 40-Jährige so fasziniert, dass sie ihre Maturaarbeit an der Thurgauisch Schaffhauserischen Maturitätsschule für Erwachsene (TSME) in Frauenfeld darüber schrieb. Die Diplomfeier war 2018, die Abschlussarbeit von Corinne Lanz gehörte zu den Besten. Nun ist ein Buch entstanden, welches am 18. Mai im Buchhandel erscheint.