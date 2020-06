Warum die letzte Kaiserin von Frankreich ein «Thurgauer Kopf» war – die sechs kantonalen Museen zeigen, was den Thurgau ausmacht Was macht wen, wann und warum zu einem «Thurgauer Kopf»? Dieser Frage gehen aktuell die kantonalen Museen mit der Sonderausstellung «Thurgauer Köpfe – ein Thema, sechs Museen» nach. Die «Thurgauer Zeitung» hat sich am Eröffnungssamstag die unterschiedlichen Umsetzungen angesehen. Christof Lampart 08.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Prunkstück der Ausstellung «Thurgauer Köpfe – Eine Kaiserin bringt Kohle» im Napoleonmuseum: Ein nachgeschneidertes Kleid von Eugénie. Bild: Andrea Stalder

In früheren Zeiten – bis und mit Mitte des 20. Jahrhunderts – waren gesellschaftlich anerkannte «Köpfe» vor allem auf ein Geschlecht und insbesondere einen Typen beschränkt: den ältlichen Karrierepolitiker oder den erfolgreichen Geschäftsmann. Bornhauser, Greuter, Nef, Kern – die Liste liesse sich fast beliebig fortsetzen. Und das war nicht nur im Thurgau so.

Doch die sechs Ausstellungen, die bis am 28. Oktober 2020 in Frauenfeld (Historisches Museum im Zeughaus, Naturmuseum und Museum für Archäologie), in Warth (Ittinger Museum und Kunstmuseum) und in Salenstein (Napoleonmuseum) zu sehen sind, beschränken sich bei weitem nicht auf diese historische Sichtweise. Vielmehr zeigen sie zum ein und demselben Thema die unterschiedlichsten Facetten – was eine halbtägige «tour de musées» durch den Kanton zum Genuss macht.

Das Napoleonmuseum im Schloss Arenenberg. Bild: Andrea Stalder

Kommt hinzu, dass Orte wie der kaiserliche Park rund um den Arenenberg oder die kontemplative Atmosphäre der Kartause Ittingen bei jeder Witterung ihren ganz speziellen Reiz auf die Besucherinnen und Besucher ausüben. Und was am Eröffnungswochenende auffällt: Alle der sechs Museen präsentieren sich praktisch menschenleer. Oft ist der Schreibende allein, manchmal zu zweit. Einmal – im Kunstmuseum – trifft er sogar zeitgleich vier weitere Besucherinnen – es ist das Maximum an diesem Tag an erlebter Besucherfülle. Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus muss so wahrlich niemand haben.

Ein nachgeschneidertes Galakleid der Kaiserin als Prunkstück

Die Sonderausstellung «Eugénie – eine Kaiserin bringt Kohle» wurde anlässlich ihres 100. Todesjahres konzipiert. Der französischen Adligen wurde im Kassenhaustrakt des Napoleonmuseums ein besonderes Zimmer gewidmet. In der Mitte ist eine Vitrine mit kaiserlichen Besitztümern zu sehen: Eierbecher, Bowlegläser, Sektpokale, aber auch Lieblingsbücher und Musiknoten. An der linken Längswand wird das Leben der Kaiserin in 21 Bildern und kleinen Texten kompakt und informativ beschrieben. An den anderen drei Wänden sind grosse Gemälde der Kaiserin zu sehen sowie besondere Ereignisse, welche die Besuche der Bonapartes im Thurgau in schöner Regelmässigkeit auslösten.

Besitztümer von Kaisern Eugénie im Napoleonmuseum. Bild: Andrea Stalder

Man erfährt, dass die Kaiserin nicht nur viel in der Welt herumreiste, sondern sich auf dem Arenenberg sehr wohlfühlte. Ihr Interesse am Wohlergehen der lokalen Bevölkerung und ihrer Lieferanten sowie der rege Austausch mit der Thurgauer High Society macht sie zweifelsohne zum «Thurgauer Kopf». Das Prunkstück dieser Teilausstellung, ein eigens auf diese Ausstellung hin nachgeschneidertes Galakleid Eugénies, findet sich im Schloss Arenenberg.

Der Kopf als universales Prinzip

Im Ittinger Museum liegt der Fokus auf dem Leben des aus St.Gallen stammenden Agrar-Pioniers Victor Fehr, der in jungem Alter im Jahr 1867 mit dem Geld seines schwerreichen Vaters die Kartause Ittingen kaufte. Der junge Gutsherr baute das verlassene Kloster in den folgenden Jahrzehnten zu einem bäuerlichen Vorzeigebetrieb um. Da das Leben des «Herr Oberst» sehr gut dokumentiert ist, entsteht in mehreren Räumen ein lebhaftes Bild eines Mannes, der seiner Zeit weit voraus war und den Thurgau prägte.

Die Ausstellung über den ehemaligen Gutsherrn Victor Fehr im Ittinger Museum. Bild: Andrea Stalder

Das Kunstmuseum beschäftigt sich explizit mit den Köpfen (un)bekannter Thurgauerinnen, die sich im 20.Jahrhundert in der Kunstwelt zu etablieren versuchten – was mitnichten ein einfaches Unterfangen war und ist.

Das Thema im Kunstmuseum lautet: «Frauen erobern die Kunst». Bild: Andrea Stalder

Ganz anders beschäftigt sich das Naturmuseum mit dem Thema «Kopf». Hier geht es nicht um kantonale Berühmtheiten, sondern um die Frage, was ein Kopf ist und was ein Kopf können muss. Der Sinnes- und Ernährungspol am Vorderende des Körpers wird als universales Prinzip entdeckt. Und zwar lustvoll-spielerisch, sodass sich diese Ausstellung hervorragend für Familien eignet. Dass das Ganze auch manchmal ein bisschen makaber (Köpfe von Vögeln, ein Totenschädel aus einem mittelalterlichen Grab) daherkommt, liegt dabei – im wahrsten Sinne des Wortes – in der Natur der Sache.

Die Privatperson Karl Keller-Tarnuzzer entdecken

Im gleichen Raum ist der Beitrag des Archäologiemuseums zur Kopf-Ausstellung zu finden. Die kantonalen Archäologen beschäftigten sich mit dem Urvater der hiesigen Archäologie, dem Primarlehrer und Autodidakten Karl Keller-Tarnuzzer (1891–1973), der in den 1930er-Jahren einer der bekanntesten Thurgauer der Schweiz war und Tausende von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen für die Archäologie begeisterte.

Während über sein öffentliches Wirken vieles bekannt ist, wusste man bis heute – im Zeitalter von Facebook und Instagram fast unbegreiflich –, über die Privatperson KKT, so sein Zeitungskürzel, wenig. Dies motivierte das Team um Kantonsarchäologe Hansjörg Brem und dem Kurator des Archäologiemuseums, Urs Leuzinger, dazu, dem Lebenslauf des bekannten Unbekannten nachzugehen. Entstanden ist ein Porträt eines Mannes, der zweifelsohne von sich behaupten dürfte, ein «Thurgauer Kopf» zu sein.

Im Frauenfelder Zeughaus selber zum Thurgauer werden

Der wohl innovativste und bei weitem aufwendigste Teil der «Köpfe»-Ausstellungen findet sich im Zeughaus in Frauenfeld. Dort lädt das Historische Museum alle (Nicht-)Thurgauerinnen und -Thurgauer auf einer interaktiven Reise ein, sich mit dem Wesen der Thurgauer zu beschäftigen. Jeder Besucher erhält beim Eingang einen Badge. Mit diesem wandert man durch die Räume und kann durch das einfache beantworten von Fragen zum einen das Wesen des Thurgauers ergründen, und zum anderen sich selbst zum Thurgauer beziehungsweise zur Thurgauerin «machen».

Thurgauerin oder Thurgauer zu sein, dies wird einem bei diesem Rundgang verdeutlicht, ist keine Frage des Geburtsortes, sondern vielmehr der Einstellung – was auch durch die ausserkantonale Herkunft vieler Porträtierter (Kaiserin Eugénie, Victor Fehr, Karl Keller-Tarnuzzer, Peter Spuhler) eindrücklich belegt wird.

Die Ausstellung hat einen starken Aufforderungscharakter, bietet viele spielerische Elemente und regt die Besucher dazu an, mehr über sich und das kleine hochalemannische Völkchen im Nordosten der Schweiz erfahren zu wollen. Wie viel «Machiavelli» steckt in mir? Was löst die Hymne «O Thurgau, du Heimat» in mir aus? Und warum eigne ich mich besser für ein Warhol-Porträt als Marilyn Monroe? Alle diese Fragen – und einige mehr – werden hier ebenso vergnüglich wie auch informativ beantwortet.

Mehr Informationen hier.