Warth-Weiningens Gemeindepräsidentin Katharina fällt wegen Überbelastung krankheitshalber vorübergehend aus Die präsidialen Amtsgeschäfte übernimmt per sofort Vizepräsident Peter Meuli. Zudem erhalten Behörde und Verwaltung Unterstützung in beratender Funktion von alt Gemeinderat Andreas Schlatter. Mathias Frei 24.11.2020, 16.50 Uhr

Katharina Aeschbacher bei ihrer Wahl zur neuen Gemeindepräsidentin von Warth-Weiningen im November 2018. Bild: Reto Martin

(red) Krankheitsbedingt gibt Katharina Aeschbacher, Gemeindepräsidentin von Politisch Warth-Weiningen, ihren Aufgabenbereich vorübergehend und per sofort an Vizepräsident Peter Meuli ab. Dies ist einer Mitteilung der Gemeinde zu entnehmen. Der Gemeinderat sei zuversichtlich, dass Aeschbacher in den nächsten Wochen ihre Arbeit wieder aufnehmen kann.