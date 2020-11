«Warteschleifen gehören ins Callcenter»: Der Frauenfelder Gemeinderat hat deshalb den Covid-19-Hilfsfonds entsprechend vereinfacht Das Frauenfelder Stadtparlament bewilligte am Mittwochabend grossmehrheitlich ein Kässeli, das die Folgen der Pandemie auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in der Stadt mindern soll. Nur die Fraktion SVP/EDU war dagegen. Mathias Frei 19.11.2020, 16.49 Uhr

Ein Bild aus der Augustsitzung des Gemeinderats, als noch keine Maskenpflicht herrschte. Bild: Andrea Stalder

Sandro Erné, FDP. Bild: PD

An der Rechnungssitzung vergangenen Juni hatten sie A gesagt, nun folgte am Mittwochabend konsequenterweise auch das B. Kein einziges Mitglied der SVP/EDU-Fraktion stimmte dem Bildung eines «Fonds zur Minderung der negativen Auswirkungen von Covid-19 auf die örtliche Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben der Stadt Frauenfeld» zu, nachdem man sich weiland bereits bei der Verwendung des Rechnungsgewinnes 2019 von 1,26 Millionen Franken vergebens gegen den Fonds ausgesprochen hatte. Und obwohl sich in der aktuellen Sitzung auch Sandro Erné (FDP) zu den Neinsagern gesellte, reichte es auch diesmal nicht. 28 Gemeinderäte sagten Ja – bei acht Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.