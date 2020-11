Wandrelief eines verstorbenen Thurgauer Künstlers fällt Kindergartenumbau zum Opfer – Witwe ist schockiert: «Das traf mich wie ein Stich ins Herz» Die Witwe des Künstlers ist schockiert, dass das Relief ohne Rücksprache entsorgt wurde. Die Schulpräsidentin bedauert den Vorfall. René Fischer 05.11.2020, 04.30 Uhr

Das Relief von Christof Zünd liegt zerstört in einer Mulde mit Bauschutt. Bild: PD

Bis vor kurzem erfreute das 200 auf 80 Zentimeter grosse Keramik­wandrelief «Dschungelbuch» des Künstlers Christof Zünd die Kindergärtler in Guntershausen, in dem Ort, in dem Zünd sein ganzes Leben verbrachte.

Nun wurde jedoch sein 1982 entstandenes Wandbild im Zuge des Kindergartenumbaus rausgespitzt und entsorgt. Seine Witwe Silvia Zünd sagt:

«Das traf mich sehr, wie ein Stich ins Herz.»

Da sei einfach eine über viele Monate entstandene künstlerische Arbeit zerstört worden – ohne Vorankündigung respektive Rücksprache.

Per Zufall entdeckte Johann B. Schreiber – ebenfalls aus Guntershausen – Bruchstücke des vernichteten Kunstwerks in der Bauschuttmulde. Das Keramikwandbild mit Tieren aus dem «Dschungelbuch» wurde damals in seinem Atelier gebrannt. Umso mehr ärgerte und befremdete ihn der Fund. Er veranlasste ihn und seine Ehegattin Julia, der Sache umgehend auf den Grund zu gehen. Sie wollten damit die Bruchstücke der Keramik aus dem Bauschutt retten und eine Erklärung zum Entscheid, das Wandbild entfernen zu lassen, erhalten.

Das zuständige Baugeschäft verwies ihn an Astrid Keller, Schulpräsidentin der Schulen Aadorf. Wie dem darauffolgenden Schriftverkehr zu entnehmen ist, war die Schulpräsidentin darüber nicht im Bild gewesen, wollte aber der Sache nachgehen. Das zerbrochene Wandrelief war leider nicht mehr auffindbar und ist unwiederbringlich entsorgt.

Das Wandrelief «Dschungelbuch» des 2012 verstorbenen Künstlers Christof Zünd. Bilder: PD

Von den Jahrgängen 28–36 gesponsert

Der weitere Austausch über zwei Monate hinweg mit Astrid Keller und Cornelia Brändli, zuständig für die Liegenschaften der Schulen Aadorf, hätte zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis geführt. Man habe die Information erhalten, dass der Name Zünd trotz Nachfragen nicht eingeordnet beziehungsweise gefunden werden konnte.

Für Julia und Johann B. Schreiber sowie Silvia Zünd sei dies unverständlich und damit der «dubiose Entscheid zur Zerstörung der einmaligen keramischen Wandgestaltung» nicht nachvollziehbar, so ihre Aussage. Dies insbesondere auch, weil das Werk mit «Zünd 82» und «Jahrgänge 28–36» signiert war.

«Bei seriöser Abklärung durch die Baukommission hätte das Wandrelief einen anderen Stellenwert erhalten, zumal die Jahrgänge 1928 bis 1936 der Schule Guntershausen das Werk gesponsert hatten. Der Entscheid zur Zerstörung der kunsthandwerklichen Arbeit ist eine Herabwürdigung sondergleichen», ärgern sich die Drei. Sie sorgen sich nun auch um die Zukunft der beiden weiteren Wandbilder Zünds, die noch im Besitz der Schulen Aadorf sind.

Astrid Keller

Schulpräsidentin Aadorf Bild: PD

Schulpräsidentin Astrid Keller traf sich zu einem Gespräch mit Silvia Zünd und brachte dabei ihr Bedauern über das Vorgehen in Sachen Wandrelief im Kindergarten Guntershausen zum Ausdruck. Keller teilte zu den weiteren Werken des verstorbenen Künstlers mit:

«Die beiden anderen Keramiken von Christof Zünd in den Schulen Aadorf sind nun besser ins Bewusstsein gerückt.»

Sie werde sich bemühen, die Kunstwerke als solche in ihrem Wert zu benennen. «Und ich hoffe zutiefst, dass es gelingen wird, das Vorgehen deutlich zu verbessern, sollten diese zwei anderen Bauteile einmal saniert werden müssen.»

Das Werk hätte nicht in die Bauschuttmulde gehört

Silvia Zünd schmerzt das Ganze immer noch: «Das gleichgültige und respektlose Vorgehen der Baukommission hat mich zutiefst geschockt. Wenn auch die Entscheidungsbefugnis bei der Schule lag, so rechtfertigt sie noch nicht die Zerstörung des Werks. Mit etwas gutem Willen und Sorgfalt hätte man es von der Wand lösen und den involvierten Personen übergeben können, ohne in einer Bauschuttmulde enden zu müssen.»

Bald wird der umgebaute Kindergarten eingeweiht. Das bedeutende kunsthandwerkliche, auf das Alter der Kinder abgestimmte Wandbild wird dort nicht mehr zu finden sein. Aus Sicht der Baukommission war es in Grösse, Farben und Art des Motivs nicht mehr passend.

Drückte seinen Glauben in Keramik- und Emailbildern aus

Ein Leben lang drückte der im Jahr 2012 verstorbene Künstler und Katechet Christof Zünd seinen Glauben in Bildern aus Email oder Keramik, Arbeiten aus Ton, Holzmalereien und mit Glasfenstern aus. Davon zeugen einige seiner Werke – nach wie vor auch in der Region. So befindet sich in der katholischen Kirche St.Georg in Elgg ein Mosaik, das von Pfarreiangehörigen nach einem Entwurf von Zünd gestaltet wurde.

Von ihm stammen auch das Vortragskreuz beim Taufstein und die Emailbilder des Heiligen Georg und Antonius. In Aadorf sind das Andachtsbild im Aaheim und die Glasfenster im Aufbahrungsraum im Friedhof Weiernstrasse und der katholischen Kirche erwähnenswert.

Der Guntershauser Künstler war allerdings auch über die Region hinaus bekannt. Die Kapelle der Zürcher Erlöserkirche erhielt als Schmuck zwei Glasfenster von ihm. Zudem wurde von Christof Zünd auch der Tabernakel der Kapelle gestaltet. Aber nicht nur Kirchen wurden mit seinen Werken versehen. Auch im Technorama in Winterthur oder in den Schulhäusern in Guntershausen und Aadorf sind Kunstwerke des Guntershausers Zünd zu finden.