Wandmalerei Unkonventionelle Graffiti mit Fabelwesen, Einhorn und Wächter auf Hauswänden in Frauenfeld – das sind die wichtigsten Fragen und Antworten Wandmalereien gehören seit je her zum Stadtbild. Am Franzosenweg ist an einer privaten Hauswand seit Sommer ein farbiger Graffito zu sehen. Eigentümerin Miriam Basler erzählt, wie es dazu gekommen ist. Und Stadtbaumeister Christof Helbling sagt, was erlaubt ist. Samuel Koch Jetzt kommentieren 02.12.2021, 04.30 Uhr

Die ungewöhnliche Fassade mit Drachen, Einhorn und Kobold am Franzosenweg 19. Bild: Donato Caspari

Nebst einem grossen blauen Drachen zieren die Hauswand unter anderem ein Baum, ein Kobold und ein weisses Einhorn. «Das Einhorn war der Wunsch meiner Tochter Soraya», erzählt Eigentümerin Miriam Basler, die sich selbst als Fantasy-Fan bezeichnet. Zudem befindet sich an der Wand ein sogenannt blindes Fenster. Dort sollen demnächst Informationen über den als Neuhof bekannten Standort des ehemaligen Krämerhüslis sowie über die Herkunft des Namens Franzosenweg versehen werden. Laut Hinweisinventar der kantonalen Denkmalpflege wurde der Neuhof wohl in den 1860er-Jahren erbaut.

Der Name geht zurück auf den Zweiten Koalitionskrieg (1799–1802), als am 25. Mai 1799 beim Gefecht bei Frauenfeld österreichische und französische Truppen aufeinandertrafen. «Der Kampf endete am Abend mit einem Rückzug der Österreicher, doch am folgenden Tag zogen auch die Franzosen wieder ab», steht im Buch namens «Das Gefecht von Frauenfeld 1799» von Max Steiner.

Miriam Basler, die im Neuhof aufgewachsen ist, hat den Graffito im Rahmen eines Ausbaus des Dachstocks vom Konstanzer Tätowierer und Künstler Niko Moraitis zeichnen und diesen Sommer realisieren lassen. «Mit Airbrush alleine war er zwei Wochen beschäftigt», sagt Basler, die bisher nur vereinzelt Rückmeldungen für die unkonventionelle Fassade erhalten hat.

Miriam Basler, Hauseigentümerin und Fantasy-Fan. Bild: Donato Caspari

Stadtbekanntes Wandgemälde an der Südfassade des Haues Gambrinus am Holdertorkreisel, wo täglich Tausende Fahrzeuge vorbeifahren. Bild: Samuel Koch

Die wohl bekanntesten Wandmalereien befinden sich mit der öffentlichen Graffitiwand an der hinteren Rückwand der Badi Frauenfeld entlang des Kanals. Die Graffitiwand gibt es seit Mai 2012 und ist vom Amt für Freizeitanlagen und Sport als legale öffentliche Graffitiwand freigegeben. «Es darf nur auf der freigegebenen Fläche bei der Tribünenrückwand gesprayt werden», heisst eine von mehreren Regeln auf der Website der Stadt Frauenfeld. Derzeit ist die öffentliche Graffitiwand wegen des Badineubaus nicht zugänglich, bis die Vorbereitungsarbeiten von Thurplus voraussichtlich bis Ende Dezember beendet sind. Weitere Wandmalereien gibt es etwa mit dem stadtbekannten Fresko des Wächters auf der Südfassade des Hauses Gambrinus am Holdertorkreisel des Künstlers Jacques Schedler oder mit einer Gedankenblase mit Blumen an der Rosenbergstrasse.

Eine andere private Wandmalerei an der Rosenbergstrasse. Bild: Thomas Wunderlin

Das kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) schreibt vor, dass alle ober- oder unterirdischen Bauten eine Bewilligungspflicht erfordern, insbesondere auch bauliche Veränderungen von Fassaden oder Dachaufbauten. Für Baugesuche sind also auch Unterlagen wie ein Situations- oder Fassadenplan beizulegen. Unter dem PBG-Artikel «Ausnahmen in Bauzonen» steht allerdings, dass Farbanstriche ausserhalb von Ortsbild-, Dorf- und Kernzonen sowie von nicht unter Schutz gestellten Objekten sowie geringfügige Änderungen an Fassaden keine Bewilligung benötigen, sofern die baupolizeilichen und übrigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten sind. Das heisst: Befindet sich ein Gebäude in der Bauzone, aber ausserhalb von Ortsbild-, Dorf- und Kernzone, braucht es für die Änderung von Fassadenanstrichen und Wandmalereien keine eigene Bewilligung.

Ja, weil Miriam Basler das städtische Amt für Hochbau und Stadtplanung im Rahmen des Baugesuchs für den neuen Dachstock über die Pläne für die Wandmalerei «in groben Zügen» informierte. «Die Stadt hat sich aber sehr kulant gezeigt», meint Basler. Für Stadtbaumeister Christof Helbling befinden sich solche Graffiti in einem Graubereich. «Ab wann ist eine Wandmalerei ein Ärgernis?», fragt er und betont, dass bei seinem Amt wegen jener am Franzosenweg noch keine Rückmeldungen eingegangen seien. Gleichzeitig betont er, dass die Stadt nicht alles dulden könne. Übergeordnet setzt die Stadt die Vorgaben im PBG um. Untergeordnet hält sie sich ans kommunale Baureglement, wonach etwa Gliederung, Materialwahl und Farbgebung unter anderem von Fassaden «so zu gestalten sind, dass zusammen mit ihrer Umgebung eine gute Gesamtwirkung entsteht».

Christof Helbling, Leiter Amt für Hochbau und Stadtplanung. Bild: Andrea Stalder

Die Gesetzeslage ist identisch wie bei Fassadenanstrichen und Malereien, sofern sie unbeleuchtet sind und eine Fläche eines Quadratmeters nicht übertreffen. So steht es im PBG.

Kennen Sie weitere Wandmalereien in Frauenfeld?

