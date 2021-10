Wanderung Rundweg zum Napoleonturm – Soft-Tourismus für den Thurgau und keine verlorenen Hotelgäste mehr In rund einem halben Jahr wurde er Realität: Der neue Rundweg vom Wellnesshotel Golf Panorama in Wäldi zum Napoleonturm. Francesca Stemer 29.10.2021, 10.00 Uhr

(Von links) Adrian König, Gaby Müller, Mona Vetsch, Stefan Birchler und Caroline Spatz. Bild: Tobias Garcia

In vier Teilen und unter Applaus fällt es zu Boden. Das rote Band, das vor wenigen Augenblicken noch mitten über den Weg führte. Das Licht bricht sich in der metallenen Schere, die Adrian König, Gemeindepräsident von Lipperswil-Wäldi, noch in der Hand hält. «Können wir nochmals?», fragt dieser und seine Lippen heben sich unter dem zustimmenden Gelächter der rund 25 Anwesenden. König wendet sich einer DIN A3 grossen Hinweistafel zu. Schwarze Lettern auf weissem Grund: Rundweg Napoleonturm. Und diese Route werden die Anwesenden teils zum ersten Mal in rund zwei Stunden ablaufen.