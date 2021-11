Fischinger Gemeinderat will Waldhütte zum Jubiläum

Gemeindeversammlung Fischingen gönnt sich zum Jubiläum der Gemeinde eine Waldhütte Zum 50-jährigen Bestehen der Politischen Gemeinde Fischingen will der Gemeinderat eine Waldhütte erstellen lassen. Den erforderlichen Kredit legt er der Gemeindeversammlung vom 18. November vor. Olaf Kühne 04.11.2021, 16.35 Uhr

2022 feiert die Politische Gemeinde Fischingen ihr 50-Jähriges. Bild: Olaf Kühne

Wie die Gemeinde Eschlikon vor fünf Jahren will sich nun auch Fischingen zu seinem Jubiläum eine Waldhütte gönnen. Indes leisteten sich die Eschliker dieses Geburtstagsgeschenk bereits zum 20-jährigen Bestehen der politischen Gemeinde, während die Fischinger damit immerhin das 50-Jährige zelebrieren wollen.

So legt nun der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 18. November einen Kredit über 300'000 Franken vor. Dieses Jubiläumsprojekt, wie es die Behörde in ihrer Botschaft nennt, soll ab kommendem Jahr nachhaltig an 50 Jahre Fischingen erinnern und im «Hofholz» Vereinen und Familien als Ort der Begegnung dienen. Die Arbeitsvergaben sollen im sogenannten Einladungsverfahren erfolgen und so «wenn immer möglich» an das einheimische Gewerbe gehen.

Ausgeglichenes Budget, unveränderter Steuerfuss

Das Budget, über welches die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ebenfalls befinden werden, präsentiert sich denkbar ausgeglichen. Aus einem Aufwand von 6,659 Millionen Franken resultiert ein kleiner Überschuss von 3200 Franken. Entsprechend will der Gemeinderat den Steuerfuss bei 61 Prozent belassen.

Nebst einer Strassensanierung in Dussnang für 810'000 Franken steht in zwei Wochen schliesslich auch die Einführung von Tempo-30-Zonen auf der Agenda. Nach der entsprechenden und gut besuchten Informationsveranstaltung vom vergangenen Juni legt der Gemeinderat nun einen Kredit über 115'000 Franken vor. Damit soll in Fischingen (Schulstrasse), Oberwangen (Dorfstrasse), Dussnang (Haushalden- und Schärlibachstrasse) und Vogelsang das Tempo gedrosselt werden – zur «Erhöhung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer», wie der Gemeinderat schreibt.

Hinweis

Die Fischinger Gemeindeversammlung findet am Donnerstag, 18. November, ab 19.30 Uhr in der Hörnlihalle statt.