Waldgesetz will Thurgauer Förster zu Polizisten machen

Waldgesetz Mit Motorsäge und Bussenblock: Revidiertes Gesetz will Thurgauer Förster auch zu Waldpolizisten machen Bäume fällen, aufforsten und zwischendurch die eine oder andere Ordnungsbusse verteilen: Sieht so die Zukunft des Revierförsters in den Thurgauer Wäldern aus? Der Entwurf zum teilrevidierten Waldgesetz will ihm diese Busskompetenz zumindest einräumen. «Alles halb so wild», relativiert Kantonsforstingenieur Daniel Böhi. Man gehe erst in die Vernehmlassung und wolle Meinungen hören. Hans Suter Jetzt kommentieren 04.02.2022, 17.54 Uhr

Biker werden nicht nur im Thurgau immer wieder zum Problem: Ein Rheintaler Förster sperrt eine «wilde» Bikerabfahrt durch den Wald und durch eine Wildruhezone ab. Bild: Max Tinner

Es rumort schon länger im Thurgauer Tannenwald. Nicht nur, weil vergleichsweise schnell nachwachsende Monokulturen wie Tannenwälder, die in Wahrheit meist Fichtenwälder sind, empfindlich auf Schädlingsbefall und Klimaveränderungen reagieren. Sondern vor allem deshalb, weil der Mensch im Wald allerhand Unerhörtes anstellt: illegale Abfallablagerungen, abgestellte Geräte und Maschinen, unbewilligte Bauten und Anlagen. Auch adrenalintrunkene Biker, die sich vermehrt abseits von Waldstrassen bewegen, beschäftigen den Forstdienst. Was dagegen tun?

Geltendes Recht reicht nicht aus

In den Augen des Regierungsrats hilft hier nur eine Teilrevision des Waldgesetzes. «Es hat sich gezeigt, dass das Instrumentarium des geltenden Rechts nicht ausreicht, um den Missständen wirksam entgegenzutreten. Für die Durchsetzung kantonaler Gebote und Verbote fehlen die nötigen gesetzlichen Grundlagen», wird in einer Mitteilung der Thurgauer Staatskanzlei begründet. Der Entwurf für das teilrevidierte Gesetz enthält indes weitreichende ordnungspolizeiliche Kompetenzen mit Konsequenzen, weshalb die bis am 2. Mai 2022 laufende öffentliche Vernehmlassung einiges an Beachtung erfahren dürfte. Ebenso die spätere parlamentarische Beratung im Grossen Rat.

Nicht alles ist ganz harmlos

Mit der Teilrevision des Waldgesetzes aus dem Jahr 1994 und der dazugehörigen Verordnung von 1996 verfolgt der Regierungsrat drei Hauptziele: Der Vollzug der Waldgesetzgebung soll gestärkt, die klimaorientierte Waldbewirtschaftung gefördert und Praxisänderungen, die sich im Laufe der Jahre «entwickelt» haben, sollen gesetzlich verankert werden. Das klingt an sich vernünftig und harmlos. Ganz so harmlos ist es bei genauerem Hinsehen dann aber doch nicht. Dass für die Durchsetzung kantonaler Gebote und Verbote die nötigen gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden sollen, scheint nachvollziehbar. Ebenso die Begründung:

«Dieser Mangel stört nicht nur aus Sicht der Vollzugsbehörden, sondern führt auch zu einer Ungleichbehandlung all jener Menschen, die sich regelkonform verhalten.»

Weniger harmlos wirkt der vorgeschlagene Weg: «Künftig sollen daher bestimmte Organe des Forstdienstes die Kompetenz erhalten, Ordnungsbussen zu erteilen.»

«Die Summe macht es aus»

Kantonsforstingenieur Daniel Böhi. Bild: Reto Martin

Wie akut sind denn die Probleme im Wald? Und wer sind die Hauptstörenfriede? «Den Hauptstörenfried gibt es nicht, die Summe macht es aus», sagt der Thurgauer Kantonsforstingenieur Daniel Böhi. Am meisten störe der unbewilligte Motorfahrzeugverkehr auf Waldstrassen. «Das sind nicht alles Waldbesitzer, Jäger oder Personen mit Sonderbewilligung, die man mit dem Auto im Wald antrifft», sagt er etwas ironisch. Ein anderes störendes Phänomen seien Biker, die sich nicht an die Regeln halten. «Das Biken boomt, es ist ein Bedürfnis», anerkennt Böhi. «Wir wollen das Biken im Wald nicht unterbinden, aber in geordneten Bahnen.»

Im Entwurf zum revidierten Waldgesetz ist deshalb vorgesehen, dass Organe des Forstdienstes künftig Ordnungsbussen ausstellen können. «Heute müssen wir den Fehlbaren bei einem Vorfall verzeigen. Das wurde hin und wieder gemacht, doch es ist ein unverhältnismässiger Aufwand», sagt Böhi. Eine Ordnungsbusse ausstellen zu können, würde das Ganze in seinen Augen deutlich vereinfachen. Andere Kantone hätten bereits eine entsprechende gesetzliche Grundlage, beispielsweise der Kanton St.Gallen. «Im Kern geht es darum, einen vernünftigen Umgang zu finden. Die Kantonspolizei kann das verständlicherweise nicht leisten», sagt Böhi.

Doch wer soll die Kompetenz zum Erteilen von Ordnungsbussen erhalten? Die Rede ist von «Organen des Forstdienstes», näher bezeichnet ist dies noch nicht. «Wir denken an die Revierförster, aber auch an Personen wie Kreisförster. Das muss noch ausformuliert werden.» Bezüglich der Höhe einer Busse richte man sich nach dem Bund. Wer unberechtigt mit dem Auto im Wald unterwegs ist, mit dem Bike die Waldstrassen und

-wege verlässt oder mit dem Pferd im Reitverbot erwischt wird, hat demnach mit einer Busse von 100 Franken zu rechnen. Jetzt gehe es im Rahmen der Vernehmlassung aber erst einmal um die Frage, ob man das überhaupt wolle. Auch gibt Böhi zu bedenken:

«Das Verteilen von Ordnungsbussen ist eine unangenehme Aufgabe, die wir nicht suchen.»

Förderung einer klimaorientierten Waldbewirtschaftung

Mit dem revidierten Gesetz will der Regierungsrat auch die klimaorientierte Waldbewirtschaftung fördern. «Der Wald und seine Funktionen sind vom Klimawandel breit betroffen, sind doch aufgrund des Klimawandels vermehrt Extremereignisse wie Stürme und Trockenheit sowie weitere schädigende Einflüsse zu erwarten», heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Gefahren wie Waldbrände oder Schäden durch Insekten würden zunehmen.

Um stabile und auf die künftigen Standortbedingungen abgestimmte Bestände zu entwickeln, muss bereits heute die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit des Waldes durch gezielte Waldpflege erhöht werden.

In Anbetracht der zu erwartenden klimatischen Entwicklungen beauftragt der Bund die Kantone, präventive Massnahmen zu ergreifen, die den Wald darin unterstützen, seine Funktion auch unter veränderten Klimabedingungen nachhaltig erfüllen zu können.

Dem Auftrag des Bundes will der Regierungsrat durch einzelne Gesetzesanpassungen Rechnung tragen. Um den Anliegen, die aus dem fortschreitenden Klimawandel erwachsen, das nötige Gewicht zu verleihen, sollen Finanzhilfen im Bereich des Waldbaus in Zukunft nur mehr für Massnahmen ausgerichtet werden, welche die Regeln des naturnahen Waldbaus nachweislich beachten und zugleich den sich verändernden klimatischen Bedingungen Rechnung tragen.

Gezielt Finanzhilfen ausrichten

Der Gesetzgeber will die Hürden für Waldbesitzer damit zwar erhöhen, vor allem aber gute Leistungen im Wald der Zukunft mit Finanzhilfen belohnen können. «Wir wollen Anreize setzen, nicht einschreiten», betont der Kantonsforstingenieur. «Im naturnahen Waldbau machen wir das heute schon.» Das revidierte Gesetz würde es ermöglichen, neu auch bei der Pflanzung und nicht nur bei der Pflege Beiträge zu leisten.

Überdies soll verstärkt auf die Bodeneigenschaften geachtet werden. Aus gutem Grund: Der Klimawandel setzt Flachwurzlern wie der Fichte stark zu. Die tief wurzelnde Eiche erträgt Wetterphänomene wie Trockenheit und Stürme besser. Konkret bedeutet dies, dass der künftige Thurgauer Wald einen relativ hohen Laubbaumanteil und weniger Nadelbäume haben wird. Das wiederum hat einen entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Waldes: Nadelholz wächst bedeutend schneller als Bauholz. Finanzhilfen sollen die wirtschaftliche Diskrepanz etwas abmildern.

Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum: Der Wald erfüllt für Mensch und Tier sehr unterschiedliche Funktionen. Bild: Reto Martin

Das Gesetz der veränderten Praxis anpassen

In weiteren Bereichen, namentlich bei der Bewilligung von Holznutzungen, hat sich die Praxis im Laufe der Jahre entwickelt und ist durch das geltende Recht teilweise nicht mehr vollständig abgedeckt. Daher soll es diesbezüglich Änderungen geben. Das Was und Wie sei aber eher technischer Natur, sagt Daniel Böhi. Als Beispiel nennt er die Bewilligung für einen Holzschlag. Streng genommen bräuchte es dafür eine schriftliche Bewilligung. In der Praxis habe sich jedoch durchgesetzt, dass das Anzeichnen der Bäume durch den zuständigen Förster als Schlagbewilligung gilt. «Es geht lediglich um eine Vereinfachung und um weniger Papier, was aber im Gesetz entsprechend abgebildet sein sollte.»

Interessierte können sich zum Gesetzesentwurf äussern

Die Vernehmlassung dauert bis am 2. Mai 2022. Eingeladen wurden unter anderem die Politischen Gemeinden, die im Grossen Rat vertretenen Parteien sowie verschiedene weitere Körperschaften, Vereine oder Verbände. Die Vernehmlassung wird digital durchgeführt. Unter https://e-vernehmlassungen-dbu.tg.ch können Stellungnahmen papierlos und einfach erfasst werden.

