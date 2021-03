WAHLSONNTAG Marlène Reithofer Scherrer wird die zweite Frau im Diessenhofer Stadtrat Die parteilose Kandidatin setzte sich bei der Ersatzwahl um die Nachfolge von SP-Stadtrat Mirko Kelebuda gegen die sozialdemokratische Herausforderin Fahrije Baftijari durch. Dieter Ritter 07.03.2021, 18.20 Uhr

Strahlende Wahlgewinnerin: Marlène Reithofer Scherrer. Bild: Dieter Ritter

Maja Bodenmann (CVP) hat nun erstmals eine Amtskollegin im Diessenhofer Stadtrat: die parteilose Marlène Reithofer Scherrer. Sie ersetzt Mirko Kelebuda (SP) der wegen zunehmender beruflicher Belastung zurücktritt. Reithofer erzielte 612 Stimmen, auf die zweite Kandidatin, Fahrije Baftijari (SP), entfielen 388 Stimmen.

«Ich wurde mehrfach angefragt, ob ich für den Stadtrat kandidieren möchte.»

Das sagt Reithofer. Nach anfänglichem Zögern stellte sie sich der Herausforderung, obwohl sie noch nie politisch aktiv war. Sie erhielt keine Hilfe von einer Partei, trotzdem war sie nicht auf sich allein gestellt. «Völlig unerwartet bin ich von vielen Seiten unterstützt worden, auch finanziell.» Sie weiss noch nicht, welches Ressort ihr der Stadtrat überträgt. Gerne würde sie die Ressorts ihres Vorgängers Kelebuda übernehmen: Soziales und Spitex. Da könne sie ihre Erfahrung als Pflegefachfrau gezielt einsetzen.

Verliererin schliesst nächste Kandidatur nicht aus

Baftijari wurde von der SP Diessenhofen nominiert. Mit ihr wollte die Partei den Sitz halten. Die Partei muss sich jetzt bis zur Gesamterneuerungswahl in zwei Jahren gedulden. Eine erneute Kandidatur schliesst Baftijari nicht aus.

«Ob die SP ihren Sitz mit mir zurückerobern will, ist noch offen.»

Fahrije Baftijari. Bild: PD

Das sagt sie. Trotz Niederlage zieht Baftijari eine positive Bilanz: «Es war eine neue Erfahrung». Sowohl Baftijari als auch Reithofer erlebten die Kandidatur als Bereicherung. Sie erhielten Anerkennung für ihren Mut und Hilfe von vielen Seiten, mehr als sie erwartet hätten. Als Dankeschön für die Unterstützung luden die Kandidatinnen am Sonntagnachmittag Freunde in ihre Gärten ein, Baftijari an die Steinerstrasse und Reithofer an die Kornfeldstrasse. Unter Einhaltung der Coronavorschriften feierten sie den Wahlkampfabschluss.

Stadtpräsident Markus Birk. Bild: Andrea Stalder

Ab Juni setzt sich der Stadtrat demnach aus zwei Frauen und fünf Männern zusammen. Es sind dies nebst Bodenmann und Reithofer Scherrer Markus Birk (Stadtpräsident, SP), August Keller (CVP), Kevin Kern (FDP), Urs Sommerhalder (SVP) und Andreas Wenger (FDP). An den Sitzungen nimmt auch die Stadtschreiberin Sabrina Gohl teil. Die laufende Amtsperiode geht noch bis 31.Mai 2023. Für die nächste Legislatur ab Juni 2023 finden Neuwahlen für alle sieben Stadtratssitze statt.