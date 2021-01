Wahlkampf Zwei Altbekannte und ein neues Gesicht: Drei Parteilose liebäugeln mit vakantem Sitz im Stadtrat von Steckborn Nach dem monatelangen Knatsch in Steckborn ist nach wie vor ein Sitz im Stadtrat unbesetzt. Als Nachfolger von Michaela Dähler hat das Stimmvolk am 10. Januar die Auswahl zwischen drei parteilosen Kandidaten. Sie stellen sich und ihre Visionen einzeln vor. Samuel Koch 04.01.2021, 16.50 Uhr

Jack Rietiker, Marc Hoksbergen und Alfred Rickenbach. Bild: Reto Martin/PD

Ein Sitz im siebenköpfigen Stadtrat von Steckborn ist seit dem sofortigen Rücktritt von Vizestadtpräsidentin Michaela Dähler Ende Oktober weiterhin vakant. Am 10. Januar entscheiden die Stimmberechtigten an der Urne, wer neu in den Stadtrat einzieht.