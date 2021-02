WAHLKAMPF «Kirche als gesellschaftlich relevante Stimme»: Die Frauenfelder Theologin Christina Aus der Au will als erste Frau die evangelische Landeskirche Thurgau präsidieren Sie gilt als progressive Brückenbauerin und hat Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen in ihrem Freundeskreis: Christina Aus der Au aus Frauenfeld stellt sich zur Wahl für das Kirchenratspräsidium der evangelischen Landeskirche Thurgau. Dabei weiss sie noch nicht einmal, was sie im angestrebten Amt verdienen würde. Mathias Frei 16.02.2021, 04.30 Uhr

Es sind die Frauen. Und dann eben doch nicht. An der Basis sind es zu 50 Prozent Frauen, welche die evangelische Kirche tragen und mitgestalten. Aber je höher die Hierarchieleiter hinaufreicht, desto seltener sind sie, die Präsidentinnen. Christina Aus der Au will die erste Frau werden, die nun im 151. Jahr ihres Bestehens die evangelische Landeskirche Thurgau leitet. Und das im Jahr, da sich das Frauenstimmrecht in der Schweiz zum 50.Mal jährt. Es wird also langsam Zeit für eine Frau. Schweizweit kann man Kirchenratspräsidentinnen von evangelischen Landeskirchen an einer Hand abzählen.

Eine christliche Feministin als höchste evangelische Kirchenherrin des Thurgaus? «Oder auch eine feministische Christin», entgegnet Aus der Au.

«Ich stehe ein für Gleichberechtigung, weil ich glaube, dass Gott uns mit gleicher Würde erschaffen hat.»

Das umfasst die Differenz in biologischer Hinsicht, aber sie ist auch sensibel in Sachen sozialem Geschlecht. Sprich: Sex und Gender. Sie habe einige lesbische Freundinnen, sagt die verheiratete Mutter einer Tochter im Teenageralter. Es gehe um diese Sensibilität, die bei der Frage mitschwingt, wie man als Individuum mit anderen Individuen umgeht. «Ich werbe für die Offenheit gegenüber jedem Menschen.» Dann halt eben keine Feministin, sondern eine progressive Frau, die promovierte Theologin ist, im höchsten Kirchenamt des Kantons? Sie antwortet:

«Ich bin keine Freundin von Etiketten. Wohl können Etiketten bei der Einordnung helfen. Aber bisweilen glaubt man vorschnell, man wisse alles über die anderen. Ich möchte ihnen zunächst einmal zuhören.»

Kampfkandidatur ist ungewöhnlich

Der bisherige Thurgauer Amtsinhaber, Pfarrer Wilfried Bührer, hat seinen Rücktritt auf Ende Mai 2022 bekannt gegeben. Aber bereits diesen 5.Juli bestimmt das kantonale Kirchenparlament, die 120-köpfige Synode, seine Nachfolge. Aus der Au sagt: «Ich rechne mir schon realistische Chancen aus. Aber ein Selbstläufer wird es nicht.»

Studium der Theologie und Philosophie Christina Aus der Au hat Jahrgang 1966. Sie ist verheiratet, hat eine zwölfjährige Tochter und lebt in Frauenfeld. In Märstetten und Weinfelden besuchte sie die obligatorischen Schulen, in Kreuzlingen die Kanti. Die promovierte Theologin hat in Zürich, Tübingen und Basel Philosophie und Theologie studiert. Promoviert hat sie am Institut für Sozialethik an der Uni Zürich, habilitiert in Basel in Systematischer Theologie/Dogmatik. Aus der Au ist seit zwei Jahren an der PHTG Dozentin für Religion, Ethik und Politik. Davor leitete sie das Zentrum für Kirchenentwicklung an der Uni Zürich. Daneben lehrt sie an der Uni Fribourg Medizinethik und an der ETH Zürich. Sie ist Präsidentin der Kommission Thurgau Gesundheit, Mitglied im Verwaltungsrat der Alternativen Bank Schweiz und im Vorstand des Deutschen Evangelischen Kirchentags. In der evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld engagiert sie sich in der Erwachsenenbildung. (ma) www.christinaausderau.ch

Denn es gibt noch eine zweite Kandidatur. Ein Pfarrer aus dem Oberthurgau, Paul Wellauer. Eine Kampfkandidatur sei in der Kirche eher ungewöhnlich, meint die Frauenfelderin. Man wolle die fähigen Leute nicht verheizen. Aber nun, hat sie halt einen Mitbewerber. Dieser gilt als Vertreter der evangelikalen, konservativen Strömung in der evangelischen Landeskirche Thurgau. Aus der Au hat damit kein Problem, im Gegenteil. Sie begrüsst es, dass damit im Wahlkampf auch diese Themen zur Sprache kommen und sagt:

«Diese Wahl des Kirchenratspräsidiums ist auch eine Richtungswahl.»

Auf jeden Fall will sie dieses Amt nicht des Geldes wegen übernehmen. «Keine Ahnung, was ich als Kirchenratspräsidentin verdienen würde.» Bührer bestreitet ein 65-Prozent-Pensum. Aus der Au kann sich fürs Präsidium aber auch weniger Prozente vorstellen. Denn sie will nach Möglichkeit ihre PHTG-Professur beibehalten.

Im Falle einer Wahl würde sie die Landeskirche nicht auf den Kopf stellen. Fakt sei aber: Die Landeskirche Thurgau gelte eher als konservativ. Das mache sie auch lebendig und herausfordernd. Ihr liegt aber auch daran, dass die interkantonale Zusammenarbeit gestärkt würde. Und: «Die evangelische Landeskirche Thurgau soll eine gesellschaftlich relevante Stimme werden.» Nach innen wünscht sich Aus der Au etwa eine Stärkung der Ökumene, und dies auch zwischen der Landeskirche und den Freikirchen. Das grosse Wertespektrum innerhalb der Thurgauer Landeskirche nimmt sie als spannende Herausforderung wahr. Aber: Toleranz muss Grenzen haben.

«Sonst ist die Gefahr gross, dass man gleichgültig wird. Die Auseinandersetzung bringt uns dort weiter, wo wir dem Anderen wertschätzend begegnen, aber doch für das Eigene einstehen.»

Aus der Au ist in der evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld im Bereich der Erwachsenenbildung tätig, die Gottesdienste verfolgt sie zur Zeit häufig via Internet. Eine Tochter im Teenageralter habe halt wenig Freude, regelmässig am Sonntag früh aufzustehen. «Aber ein-, zweimal pro Monat gehen wir live in den Gottesdienst, zuletzt am Sonntag bei ‹Auf die Kanzel, fertig, los› mit Simone Curau.»

Aus der Au hat vor ihrer Anstellung an der PHTG zehn Jahre in leitender Funktion am Zentrum für Kirchenentwicklung in systematischer Theologie geforscht. Sie versucht auch im Alltag, ihren Glauben zu leben.

«Das kommt mir vor wie bei einem alten Radio, wo man die Frequenz suchen muss. Mein Glaube ist für mich immer wieder ein Eintunen in den Geist Gottes, bis ich seine Musik höre.»