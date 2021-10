Politneuling Thomas Hafner will in den Sirnacher Gemeinderat

Wahlkampf «Ich will keiner sein, der Dossiers einfach abnickt»: Der parteilose Thomas Hafner ist Politneuling – und will in den Sirnacher Gemeinderat Thomas Hafner tritt bei der Wahl um den Sirnacher Gemeinderatssitz gegen Marco Meuri an. Der 61-Jährige sieht sich chancenmässig als Aussenseiter, glaubt aber, dass er seine Mankos mit seinem Engagement wettmachen kann. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 13.10.2021, 04.10 Uhr

Thomas Hafner kandidiert für den Sirnacher Gemeinderat.

Bild: Ralph Ribi

Es wäre das erste politische Amt, das der parteilose Busswiler Thomas Hafner bekleiden würde. Der 61-Jährige ist einer von zwei Kandidaten im Rennen um den vakanten Sirnacher Gemeinderatssitz. Als Politneuling sieht er sich zwar einerseits in einer Aussenseiterposition. Andererseits, so sagt Hafner, könne der Vorteil seines Kontrahenten, Marco Meuri, in Sirnach bestens bekannt zu sein, auch zu dessen Nachteil werden. Was meint Thomas Hafner damit?

«Ich vertrete keine Parteilinie», sagt er.

«Von mir kann man erwarten, dass ich bei Sachgeschäften sachliche Entscheide treffe.»

Meuri hingegen sei sowohl als Fasnachtspräsident als auch als FDPler immer wieder exponiert gewesen. Seine politischen Tendenzen seien bekannt. Zuletzt politisierte Meuri etwa gegen die geplante Dreifachturnhalle Birkenweg, die am Abstimmungssonntag Ende September deutlich abgelehnt wurde.

Parteilos zu sein, habe auch andere Vorteile, so Hafner. Er lasse sich keinem politischen Spektrum zuordnen und würde so «frischen Wind» in den Gemeinderat bringen, der in seiner jetzigen Konstellation doch mehrheitlich konservativ aufgestellt ist:

Ausserdem sei es ja nicht so, dass er, nur weil er bislang nicht aktiv politisiert habe, kein Interesse an der Politik an sich hege. «Im Gegenteil», sagt Hafner. «Ich kann mich an keine Abstimmung, weder national noch kantonal oder kommunal, erinnern, bei der ich nicht abgestimmt hätte.»

Geschick im Umgang mit Zahlen und Projekten

Auf den zurücktretenden Samuel Mäder würde mit der Wahl von Thomas Hafner ein Parteiloser einen Parteilosen ablösen. Hafner könnte sich zudem vorstellen, dass er auch an Mäders Ressort Gefallen finden könnte. Immerhin dürften unter Umständen grössere Projekte auf seinem Schreibtisch landen und er könnte sein «Geschick im Umgang mit Zahlen und Grossprojekten» unter Beweis stellen, das er sich nach einer lebenslangen Karriere im Banken- und Finanzwesen angeeignet hat.

Hafner würde sich gerne dem Dossier Dreifachturnhalle annehmen, sollte es denn nach Mäders Rücktritt verfügbar sein. Ob es auch im Ressort Hochbau behandelt wird, darf angezweifelt werden. Der Verantwortliche Samuel Mäder hatte das Projekt Diaphne seinerzeit bei seinem Ressortwechsel mitgenommen. Dies wohl aber nur, weil er es schon angerissen hatte. «Diaphne» habe Hafner anfangs noch zugesagt. Er sagt:

«Ich merkte aber, wie das Ganze kostenmässig aus dem Ruder lief.»

Dem Gemeinderat sei kein Vorwurf zu machen, sei er doch lediglich auf die Anforderungen aus der Bevölkerung eingegangen. «Das kenne ich aus meiner beruflichen Tätigkeit.» Als Business-Projektleiter liege es in seiner Verantwortung, die Kosten, den Zeithorizont und die Anforderungen der Klientel im Auge zu haben und im Gleichgewicht zu halten. Gerade weil es genau diese Art von Einschätzungen sind, die Hafner sein täglich Brot nennt, würde ihn das Dossier reizen.

«Und dennoch», gibt Hafner zu, «vor dem gewichtigsten Argument der Turnhallengegner konnte auch ich nicht die Augen verschliessen.» Die Kosten überstiegen schlicht die Erwartungen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Und wie 72 Prozent von ihnen hat auch Hafner das Projekt schliesslich an der Urne abgelehnt.

Dossiers nicht einfach abnicken

Thomas Hafner behauptet, die Herausforderungen der Zukunft zu kennen. Zumindest stelle er sich vor, wie er auf kommunaler Ebene einige davon angehen könnte. Er spricht etwa davon, regionale Arbeits- und Ausbildungsplätze fördern zu wollen, Eingliederungs- und Umschulungsprogramme ins Leben zu rufen. Klar, zum jetzigen Zeitpunkt seien diese Visionen nichts als Luftschlösser, zumal sie denn auch nicht viel mit dem bald vakanten Ressort Hochbau gemein haben. Aber Hafner will sich nicht bloss in den festgelegten Grenzen seines Ressorts bewegen. Er will sich, wo gewünscht, auch anderweitig einbringen.

Er plant ausserdem, sein Arbeitspensum auf maximal 60 Prozent zu reduzieren.

«Damit ich mir auch wirklich Zeit nehmen kann, mich in bestimmte Themen einzuarbeiten.»

Hafner will kein Gemeinderat sein, der «Dossiers einfach abnickt». Das passe weder zu ihm noch zu seinem Leitspruch, den er mantrahaft wiederholt. Er sei «ein Macher durch und durch».