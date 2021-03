WAHLFÄLSCHUNG «Der Stadtrat hatte bisher keine Anhaltspunkte, dass es sich so zugetragen hat»: Stadt Frauenfeld glaubt an die Unschuld von Ralph Limoncelli Nach der veröffentlichten Anklage der Staatsanwaltschaft reagiert die Stadt mit einer Mitteilung, dass sie keinen Grund habe, an der Unschuld des ehemaligen Stadtschreibers zu zweifeln. Zudem entschuldigt sie sich erneut für den Vorfall. 26.03.2021, 11.26 Uhr

Leere Wahlurnen im Frauenfelder Rathaus. Bild: Susann Basler

(sko) Nach der Bekanntgabe der Anklage der Staatsanwaltschaft wegen qualifizierter Wahlfälschung gegen den Frauenfelder alt Stadtschreiber Ralph Limoncelli reagiert die Stadt Frauenfeld, dass sie Kenntnis davon nimmt. Ob Limoncelli so gehandelt hat, wie es ihm seitens des Generalstaatsanwalts vorgeworfen wird, werde ein Gericht zu prüfen haben, heisst es in einer schriftlichen Medienmitteilung vom Freitagvormittag. Und der Stadtrat glaubt an die Unschuld Limoncellis: