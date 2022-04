Katholisch FrauenfeldPlus: Zwei Kandidaten für zwei freie Sitze

Wahlen Katholisch FrauenfeldPlus: Ex-Ministrant und Berufsschullehrerin kandidieren für zwei freie Sitze im Kirchgemeinderat Drei langjährige Behördenmitglieder (Saskia Guler, Monik Hess und Markus Beerli) treten auf Ende Legislatur zurück. Durch die Verkleinerung des Kirchgemeinderats ergibt das aber nur zwei Vakanzen. Neu zur Wahl stellen sich am 15. Mai Regula Schmucki und Saman Polis. Eine weitere Amtszeit in Angriff nehmen wollen Präsident Marcel Berger sowie Patrick Josef und Jeannette Fischer. Mathias Frei 21.04.2022, 16.00 Uhr

Der Taufstein in der katholischen Stadtkirche St.Nikolaus. Bild: Donato Caspari

Die Behörde von Katholisch FrauenfeldPlus bekommt aller Voraussicht nach zwei neue Gesichter. Am 15. Mai werden die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger für die Gesamterneuerungswahlen des Kirchgemeinderats an die Urne gerufen. Bisher bestand die Behörde aus sechs Personen. Mit Beginn der neuen Legislatur per 1. Juni 2022 findet eine Verkleinerung auf fünf Mitglieder statt, davon ein Präsidium.

Marcel Berger, Präsident des Kirchgemeinderats von Katholisch FrauenfeldPlus. Bild: Mathias Frei

Trotz der schon länger angekündigten Rücktritte der drei bisherigen und langjährigen Behördenmitglieder Markus Beerli, Vizepräsident und Ressort Liegenschaften, Aktuarin Monika Hess und der Kirchenpflegerin Saskia Guler per 31. Mai gilt es also, nur zwei Sitze neu zu besetzen. Denn Präsident Marcel Berger sowie die Kirchgemeinderatsmitglieder Patrick Josef und Jeannette Fischer treten zur Wiederwahl an. Wie einer Medienmitteilung der Kirchgemeinde zu entnehmen ist, erfolgt die Würdigung und Verabschiedung von Beerli, Hess und Guler an der Rechnungsversammlung von Donnerstag, 19. Mai, im Pfarreizentrum Klösterli in Frauenfeld.

Kandidatin aus Frauenfeld und Kandidat aus Felben-Wellhausen

Regula Schmucki, Kandidatin für den Kirchgemeinderat von Katholisch FrauenfeldPlus. Bild: PD

Neu zur Wahl stellen sich Regula Schmucki aus Frauenfeld und Saman Polis aus Felben-Wellhausen. Die 53-jährige Schmucki arbeitet als gelernte Pflegefachfrau HF in der Bildung und unterrichtet als Berufsschullehrerin am Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales in Weinfelden. Sie ist verheiratet und hat zwei Söhne. Der 37-jährige Polis hat Wirtschaftsinformatik studiert und arbeitet als IT-Projektleiter im Bereich Controlling, Pricing & Datenmanagement. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Polis war einst selber Ministrant in der Pfarrei St.Anna und leistete vor Ort auch Zivildienst. Schmuckis Söhne wirken heute noch als Ministranten und in der katholischen Jugendarbeit.

Saman Polis, Kandidat für den Kirchgemeinderat von Katholisch FrauenfeldPlus. Bild: PD

Beide Kandidaten freuen sich auf die Mitwirkung im Kirchgemeinderat. Die Mitarbeit ermöglicht ihnen gemäss Mitteilung, einen aktiven Beitrag in der Kirchgemeinde und für die Mitmenschen zu leisten. Der Kirchgemeinderat empfiehlt beide Kandidaten einstimmig zur Wahl. Die Erneuerungswahlen der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission und der Mitglieder des Wahlbüros erfolgen an der Rechnungsversammlung vom 19. Mai.