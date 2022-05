SVP und Grüne liefern sich einen Kampf ums Thurgauer Obergericht

Wahlen Die Grünen sind einen Schritt zu spät: Kampfwahl am Thurgauer Obergericht Die Wahl um die zusätzliche Richterstelle am Thurgauer Obergericht machen SVP und GP unter sich aus. Die Grünen verweisen auch nach einer Stellenausschreibung auf den freiwilligen Proporz. Die Kandidatur der SVP überzeugt durch Erfahrung – und sie hat einen Frauenbonus. Silvan Meile Jetzt kommentieren 16.05.2022, 18.00 Uhr

Das Thurgauer Obergericht in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Die Grünen wollen es doch noch wissen. Ein Berufsrichter mit ihren Parteifarben soll ins Thurgauer Obergericht einziehen. «Die Grünen sind bisher am Obergericht nicht vertreten und haben deshalb Anrecht auf den zusätzlichen Sitz», schrieben sie in einer Mitteilung. Das mag stimmen, ist aber nicht die ganze Wahrheit.

Die Grünen hatten diese Richterstelle auf sicher. Die Fraktionen teilen diese Schlüsselstellen in der Thurgauer Justiz jeweils nach dem freien Proporz untereinander auf. Auf den sechs Stühlen vollamtlicher Berufsrichter sitzen derzeit je zwei Mitglieder von SVP und FDP, je eine Person vertritt die Mitte und die SP.

Es war unbestritten, dass die erstarkten Grünen – mittlerweile viertstärkste politische Kraft im Kantonsparlament – die neu geschaffene siebte Berufsrichterstelle besetzen dürfen. Doch ihnen fehlte geeignetes Personal. Sie konnten bis Anfang Jahr den anderen Parteien keine Kandidatur präsentieren, obwohl in der Politik schon lange von dieser zusätzlichen Stelle am Obergericht die Rede war.

Deshalb entschied die Konferenz der Fraktionspräsidenten, welche jeweils den Wahlvorschlag ans Parlament macht, die neue Richterstelle unüblicherweise per Inserat auszuschreiben. Diesem Vorgehen stimmten auch die Grünen zu. «Sechs Bewerbungen sind eingegangen, drei Kandidaturen mit dem nötigen Fachwissen haben wir den Fraktionen empfohlen», sagt Gallus Müller, Vorsteher der Fraktionspräsidenten.

Die Grünen zählen auch nachträglich auf den freien Proporz

Unter dem Bewerbungen befand sich die Kandidatur eines Mitglieds der Grünen: der 38-jährige Fabian Mörtl aus Balterswil, Anwalt und unter anderem Lehrbeauftragter für Privatrecht an der Universität St.Gallen.

Die Thurgauer Grünen hatten Mörtl zuvor nicht auf dem Radar, denn er war schliesslich auch kein Parteimitglied. «Er ist auf uns zugekommen», sagt Kurt Egger, Präsident der Thurgauer Grünen. Man habe Mörtl beim Bewerbungsprozess begleitet. Dazu gehörte offenbar auch der Parteibeitritt.

Egger streicht die Qualitäten ihres Kandidaten hervor, welche niemand bestreite. «Die Grünen zählen auf die anderen Parteien, dass diese den Anspruch anerkennen und Dr. Fabian Mörtl als neuen Richter am Obergericht wählen», schreibt die Partei in ihrer Medienmitteilung. Egger sagt:

Kurt Egger, Präsident der Grünen Thurgau. Bild: Donato Caspari

«Wir nehmen ja niemandem etwas weg.»

Doch das sehen nicht alle so.

Eine bekannte Kandidatur ist zurück

«Seit der Stellenausschreibung ist das Rennen völlig offen», stellt Stephan Tobler klar, Fraktionspräsident der SVP. Zuvor hätte seine Fraktion eine geeignete Kandidatur der Grünen mitgetragen. Deren Anspruch sei akzeptiert gewesen. Nun aber unterstütze man die beste Kandidatin. Diese kommt aus Toblers Sicht nun klar aus den eigenen Reihen.

Irene Herzog, Bezirksrichterin in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

«Ich habe mich auf die Ausschreibung beworben, weil ich überzeugt bin, die Anforderungen optimal zu erfüllen», sagt Irene Herzog, Berufsrichterin am Bezirksgericht Frauenfeld. Sie bringt das Anwaltspatent und zwölf Jahre Berufserfahrung als Richterin mit. Zwar ist sie Mitglied der SVP, seine Fraktion habe aber nicht aktiv nach Kandidaten gesucht, sagt Tobler mit Verweis auf die Stellenausschreibung. Auch die dritte von den Fraktionspräsidenten vorgeschlagene Kandidatur war ein SVP-Mitglied. Eine Person aus dem Kanton Zürich, die unterdessen wieder zurückzog. Denn bei der Thurgauer SVP ist die Meinung gemacht. Tobler sagt:

Stephan Tobler, Fraktionspräsident SVP. Bild: Donato Caspari

«Einstimmig schlägt die SVP-Fraktion Irene Herzog zur Wahl vor.»

Das war nicht immer so. Bei der letzten Vakanz eines SVP-Berufsrichters am Obergericht sprach sich die Mehrheit der Fraktion 2020 für den internen Gegenkandidaten Cornel Inauen aus, der damals als Kantonsrat selber auch der Fraktion angehörte. Deswegen wurde Kritik laut. Auch missfiel, dass Inauen kein Anwaltspatent besitzt.

Die Grünen warben einst für Irene Herzog

Am Wahltag im Grossen Rat erfuhr Herzog damals prompt von den Grünen die grösste Unterstützung, obwohl sie ihre Kandidatur längst zurückgezogen hatte. Kantonsrätin Karin Bétrisey (GP) appellierte an den Rat, dass Herzog im Gegensatz zu Inauen über alle Voraussetzung für die Stelle am Obergericht verfüge. Bétrisey griff die SVP an, die einen Fraktionskollegen zur Wahl vorschlage, obwohl eine besser qualifizierte Frau zur Verfügung gestanden hätte.

Nun hat der Wind gedreht. Jetzt kandidieren die Grünen mit einem Mann gegen Irene Herzog. «Ich gehe davon aus, dass sie die Wahl schafft», sagt Tobler. Einer geschossenen SVP würden bei dieser geheimen Abstimmung am Mittwoch nur 20 Stimmen fehlen. Kaum vorstellbar, dass die langjährige Bezirksrichterin aus Hüttwilen keine Stimmen aus anderen Parteien auf sich zieht. Sie dürfte einiges bekannter sein als ihr Gegenkandidat Fabian Mörtl.

Doch die SVP wäre mit drei von sieben Sitzen tatsächlich übervertreten. Sie würde aber die Frauenquote aufbessern. Ebenfalls ein Wunsch, der vor Wahlen fürs Thurgauer Obergericht schon geäussert wurde. Zwei der derzeit aktuell sechs Oberrichterstellen sind von Frauen besetzt.

