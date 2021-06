Nach Wahldebakel von Karin Bétrisey: Grüne ziehen sich zurück

Wahldebakel «Wir bringen keine andere Kandidatur»: Die Thurgauer Grünen erklären nach dem Wahldebakel den Rückzug aus dem Rennen um das Vizepräsidium des Grossen Rats Sandra Reinhart, Fraktionspräsidentin der Grünen, spielt den Ball an die SP zurück. Es mache keinen Sinn, eine neue Kandidatur aufzustellen. «Wir sind noch immer der Meinung, dass es richtig war, Karin Bétrisey zu nominieren.» Silvan Meile 01.06.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sandra Reinhart, Fraktionspräsidentin der Grünen im Thurgauer Grossen Rat.

Bild: Donato Caspari

Wie soll es für die Grünen weitergehen nach dem Wahldebakel?

Sandra Reinhart: Wir sehen das nicht als Debakel von unserer Seite. Wir haben eine Kandidatin ausgewählt, eine starke Frau und gute Politikerin, und sie sorgfältig nominiert. Wir werden nun keine andere Kandidatur bringen. Der Ball geht zurück an die SP.

Niemand in Ihrer Fraktion will in die Bresche springen?

Darum geht es nicht. Wir stehen weiterhin hinter unserer Kandidatin, deshalb macht es für uns keinen Sinn, nun jemand anderes zu bringen. Das ist ein Entscheid der Fraktion. Wir verlieren dabei nichts. Wir machen unsere Arbeit weiter als engagierte Fraktion.

Sie verlieren durchaus etwas, die historische Chance, als Nichtregierungspartei im Thurgau das spätere Grossratspräsidium zu stellen. Haben Sie resigniert?

Mit Resignation hat das nichts zu tun. Es war tatsächlich eine aussergewöhnliche Chance, die wir dank der SP erhielten. Für uns ist klar, dass wir in der nächsten Legislatur wieder mit einer Kandidatur fürs Vizepräsidium des Grossen Rats kommen werden. In der Zwischenzeit sind auch Wahlen. Wir werden wieder zu den Regierungsratswahlen antreten. Und wer weiss, vielleicht haben wir als Regierungspartei dann den tatsächlichen Anspruch für das Amt des Grossratspräsidiums.

Inwiefern diskutierte Ihre Fraktion, doch noch eine andere Person zu nominieren?

Wir haben die Wahl analysiert, das Prozedere überdacht. Wir sind noch immer der Meinung, dass es richtig war, Karin Bétrisey zu nominieren. Die Frage ist eher, ob es richtig ist, dass diese Wahl dermassen aufgebauscht wurde in der Presse.

Ist die Presse schuld, dass diese Wahl nicht klappte?

Das habe ich nicht gesagt. Es hat aber die Stimmung sicherlich zusätzlich angeheizt.

Wie gross ist die Enttäuschung?

Nach der Bekanntgabe des Resultates waren wir sehr enttäuscht. Dass überhaupt keine Dynamik in diesen Wahlprozess kommt, war überraschend. Aber es geht weiter, wir politisieren weiter mit unseren Themen, die in der Bevölkerung bewegen.

Wieso haben Sie als Fraktion das Szenario unterschätzt, dass es tatsächlich so weit kommen kann, obwohl Bürgerliche signalisierten, man würde die Grünen zwar wählen, aber nicht mit dieser Kandidatur?

Bisher hat man eine Kandidatur einer Fraktion respektiert. Ich vertraute darauf, dass eine Nomination der Grünen, die zusammen mit der SP zu Stande kam, breit unterstützt wird. Einzelne Gespräche mit anderen Fraktionen fanden im Vorfeld statt. Wir hatten aber nie einen Grund zu sagen, die Kandidatur sei falsch.

Sandra Reinhart: «Ich vertraute darauf, dass eine Nomination der Grünen, die zusammen mit der SP zu Stande kam, breit unterstützt wird.» Bild: Donato Caspari

Würden Sie das nochmals so machen?

Karin Bétrisey ist eine Frau, die in den Sachthemen gut recherchiert, gut argumentiert und sehr sachlich ist. Sie kann die Rolle, die sie einnimmt, ganz klar einschätzen. Sie kann zwischen Sachpolitik und der Funktion des Grossratspräsidiums unterscheiden. Wir haben aufgrund ihrer Qualitäten die Auswahl in der Fraktion getroffen. Das ist auch aus heutiger Optik noch richtig so.

Immer blieb sie nicht sachlich. Sie hat auch Gelegenheiten genutzt, um auf die Person zu spielen. Genau das sorgte für Unstimmigkeiten in anderen Fraktionen. Das hätten Sie doch bei der Nomination erkennen müssen. Haben Sie dieses Risiko unterschätzt?

Man weiss um ihre Fähigkeiten. Wie gesagt, kann sie zwischen den Rollen als pointierte Sachpolitikerin und als Vizepräsidentin unterscheiden. Sie ist eine erfahrene Politikerin und eine Führungsperson im Geschäftsleben. Sie kann sich zurücknehmen und ihre politischen Themen in den Hintergrund rücken.

Dann hätte es mehr Überzeugungsarbeit benötigt bei den anderen Fraktionen?

Ich glaube, die Argumente, die vorgebracht wurden – zu wenig lange im Amt, Karrierehöhepunkt nur für verdienstvolle Ratsmitglieder – sind veraltetes Denken. Eine verstaubte Ansicht, gerade wenn man in andere Kantone schaut. Beispielsweise konnte im Kanton St.Gallen ein 27-Jähriger nach drei Jahren den Kantonsrat präsidieren. Das Amt ist auch ein Sprungbrett für einen Politiker oder eine Politikerin. Vielleicht rüttelt das nun im Thurgau etwas auf. Auch Basel hat eine junge Grossratspräsidentin, und im Nationalrat wird mit Irène Kälin eine junge Frau bald Präsidentin. Auch im Thurgauer Grossen Rat wird noch ein Umdenken stattfinden.

Wie gross ist der Imageschaden, den die Grünen nun erlitten haben?

Wir sind die viertstärkste Fraktion, setzen uns für unsere Themen ein und machen unsere Politik weiter. Dort sind unsere Stärken. Deshalb werden wir keinen Schaden davontragen. Die Zukunft wird zeigen, dass die grünen Themen weiterhin aktuell sind, und wir werden bei den nächsten Gelegenheiten wieder für kantonale Ämter kandidieren.