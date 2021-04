Nachzählungen «Falls dies wirklich das Motiv war, finde ich es schon heftig»: Reaktionen zur Anklageschrift gegen den mutmasslichen Thurgauer Wahlbetrüger Im Fall der Frauenfelder Wahlfälschung gelangen mit der Anklageschrift neue Details ans Licht. Für die GLP, die hartnäckig für ihren Sitz kämpfen musste, stellt sich auch die Frage, wieso der mutmassliche Wahlfälscher die Nachzählungen alleine durchführen durfte. Sebastian Keller 21.04.2021, 05.11 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Thurgau hatte auch nochmals nachgezählt. Bild: Reto Martin (15. April 2020)

Die Wahlfälschung in Frauenfeld soll sich nicht primär am Wahlsonntag, sondern in den Tagen danach ereignet haben. Das ist eine Kernaussage aus der Anklageschrift (Ausgabe vom 20. April). Der Beschuldigte soll hierfür Reserve-Wahlcouverts bei den Einwohnerdiensten geholt haben, um die Fälschung zu kaschieren. Weiter wird ihm vorgeworfen, Wahllisten der GLP absichtlich vernichtet zu haben. Beim Angeklagten handelt es sich um den ehemaligen Stadtschreiber Frauenfelds, Ralph Limoncelli. In dieser Funktion amtet er bei besagtem Urnengang als Leiter des Wahlbüros.

Der Vorwurf gemäss Anklageschrift: Qualifizierte Wahlfälschung. Die Thurgauer Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Haftstrafe von 15 Monaten plus eine Busse; auch die Verfahrenskosten über 10’500 Franken sollen dem Beschuldigten aufgebürdet werden.

Strafgesetz: Artikel kommt selten zur Anwendung

Das Strafgesetzbuch widmet der Wahlfälschung einen eigenen Straftatbestand: Artikel 282. Wer eine Wahlfälschung begeht, läuft Gefahr, dies mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe zu verbüssen. Dieser Gesetzesartikel wird sehr selten bemüht. Es gibt Jahre, in denen kein Gericht im Land jemanden deswegen verurteilt, so war das etwa 2019. In den Jahren 2017 und 2018 kam dieser Gesetzesartikel bei jeweils fünf Verurteilungen zur Anwendung.

Auch in der Urteilsdatenbank des höchsten Gerichts taucht Wahlfälschung höchst selten auf: Zuletzt findet sich ein Bundesgerichtsurteil, das eine Wahlfälschung bei den Grossratswahlen im Jahr 2012 in Basel-Stadt betrifft. Zum Vergleich: Pro Jahr werden deutlich mehr als 1000 Personen wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamten verurteilt.

Das Wahldebakel im Thurgau wurde nur dank hartnäckigen Insistierens des Präsidenten der GLP-Bezirkspartei aufgearbeitet. Die Anklageschrift nennt Andreas Schelling beim Namen. Nach der Aktivierung der Staatskanzlei des Kantons ermittelte später auch die Staatsanwaltschaft. In der Folge korrigierte der Grosse Rat das Wahlresultat: Der von der SVP gewonnene Sitz wurde der GLP zugeschlagen. Über den mutmasslichen Täter kursierten damals lediglich Gerüchte. Diese wurden jedoch genährt durch die Kündigung und spätere Freistellung Limoncellis.

Beteuerung der Unschuld

Ende März 2021 erhob die Staatsanwaltschaft beim Bezirksgericht Frauenfeld Anklage. Damals meldete sich der Beschuldigte per Communiqué zu Wort. «Ich habe ein reines Gewissen, weshalb ich dem Gerichtsverfahren gelassen entgegenblicke», hielt er wörtlich fest. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Als Motiv nennt die Anklageschrift neben der Absicht, das eigene Gesicht zu wahren auch die Gelegenheit, mit der GLP eine alte Rechnung zu begleichen. Die Ankläger verweisen auf einen politischen Vorstoss aus den Reihen der GLP, welche die damalige Doppelrolle Limoncellis als Stadtschreiber und CVP-Kantonsrat hinterfragte.

«Falls dies wirklich das Motiv war, finde ich es schon heftig», sagt Ueli Fisch, Chef der grossrätlichen GLP-Fraktion. Auch wenn ihm das Motiv nach wie vor schleierhaft erscheine, tönt aus seiner Sicht der beschriebene Tathergang «plausibel».

Ueli Fisch (GLP). Bild: Reto Martin

Sollte sich dieser bewahrheiten, müsste «auch die Stadt Frauenfeld nochmals über die Bücher». Fisch spricht darauf an, wieso der Beschuldigte bei den angeforderten Nachzählungen «weiterhin allein hantieren konnte».

«Ich bin der Meinung, dass Verantwortliche eine solche Nachzählung nicht selber machen dürfen.»

Die Neuigkeiten aus der Anklageschrift sind Wasser auf die Mühlen eines Vorstosses aus seiner Feder. Diese fordert eine Verstärkung des Sicherheitsnetzes bei Wahlen und Abstimmungen an allen Ecken und Enden. So soll beispielsweise im Nachgang zu jedem Urnengang eine zufällig ausgewählt Gemeinde nachgezählt werden. Die Haltung der Regierung zum Vorstoss steht noch aus.

Aufgrund der jüngsten Erkenntnisse meldet sich auch Silvano Moeckli auf Twitter zu Wort. Der emeritierte Politologieprofessor und langjährige Wahlbeobachter formulierte im Nachgang zur Wahlfälschung für die Stadt Frauenfeld Verbesserungsvorschläge. Sein Kommentar nun: «Nach dem Szenario der Staatsanwaltschaft war es kein geplanter Wahlbetrug bei der Stimmenauszählung, sondern ein spontaner bei der Nachzählung. Man stelle sich das Potenzial des Missbrauchs beim E-Voting vor, wenn der Systemadministrator der Täter ist.»

Wie das Bezirksgericht die Lage einschätzt, erfährt die Öffentlichkeit in zweieinhalb Monaten. Nach der Hauptverhandlung am 6. Juli soll das Urteil tags darauf eröffnet werden.