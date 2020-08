Wahlbetrug à la Frauenfeld soll verunmöglicht werden - mit einem Vorstoss wollen Kantonsräte die Regierung zum Handeln zwingen Mit einer Gesetzesänderung sollen Fehler- und Manipulationsquellen bei Wahlen und Abstimmungen im Thurgau ausgerottet werden. Am Mittwoch ging im Grossen Rat ein Vorstoss ein. Politiker aus allen Parteien gehören zu den Motionären. Sebastian Keller 12.08.2020, 20.32 Uhr

Die Thurgauer Staatsanwaltschaft hat nachgezählt. Bild: Reto Martin

«Aus der Apfelrepublik Thurgau ist eine Bananenrepublik geworden», «Wahlfälschung-Skandal im Thurgau»: Das sind nur zwei Schlagzeilen, die den Ruf des Kantons im Nachgang zur Grossratswahl vom 15. März ramponierten. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung – der Täter ist noch nicht gefasst. Das falsche Wahlresultat ist unterdessen korrigiert: Die SVP musste der GLP den Sitz abtreten.

Die Nachwehen beschäftigen den Kanton aber noch länger. Über alle Parteiengrenzen hinweg ist man sich einig: So etwas, wie sich am 15. März in der Hauptstadt ereignet hatte, darf nie wieder passieren. Vor diesem Hintergrund ist der Vorstoss zu lesen, der am Mittwoch im Grossen Rat eingereicht wurde. Er ist farbiger als ein Regenbogen – Politiker aller Couleur tragen ihn mit.

Breit abgestützt

(seb.) Die Motion ist breit abgestützt. 66 Kantonsräte haben sie unterzeichnet. Zu den Motionären zählen Politiker aus allen acht im Grossen Rat vertretenen Parteien: Ueli Fisch (GLP, Ottoberg), Sonja Wiesmann Schätzle (SP, Wigoltingen), Anders Stokholm (FDP, Frauenfeld), Hansjörg Haller (EVP, Hauptwil), Sabina Peter Köstli (CVP, Ettenhausen), Hermann Lei (SVP, Frauenfeld), Daniel Frischknecht (EDU, Romanshorn), Bernhard Braun (GP, Eschlikon). Die Regierung hat ein Jahr Zeit, den Vorstoss zu beantworten. Danach entscheidet der Grosse Rat über die Erheblichkeit der Motion.



Mit dem Vorstoss wollen die Kantonsräte den Regierungsrat beauftragen, das Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht anzupassen. Und zwar so, dass bei der Ergebnisermittlung von Wahlen und Abstimmungen das Risiko von Fehlern und Manipulationen minimiert wird oder solche gegebenenfalls zeitnah erkannt werden.

Ueli Fisch, Fraktionschef der GLP im Grossen Rat. Bild: Urs Bucher

Der erstunterzeichnende Motionär Ueli Fisch (GLP) erklärt:

«Es sollen Vorkehrungen über den ganzen Kanton getroffen werden, damit so etwas wie in Frauenfeld sich auch nirgends sonst ereignet.»

Plausibilisieren und nachzählen

Die Motionäre verzichten darauf, der Regierung neue Gesetzesartikel vorzuformulieren. Aber sie zählen auf, wo sie Handlungsbedarf orten:

Prüfung der Plausibilität von Resultaten durch die kommunalen Wahlbüros und die Staatskanzlei. GLP-Fraktionschef Fisch sagt dazu: «Der Kanton will ja bereits eine neue Software beschaffen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung.» Doch müsse die Plausibilitätsprüfung eben auch im Gesetz festgeschrieben werden. Wie ein Vertreter des Kantons gegenüber dieser Zeitung sagte, geschieht die Neuanschaffung des Computerprogrammes unabhängig vom Wahlbetrug in Frauenfeld (Ausgabe vom 27.Juli 2020).

Festlegung des Grundsatzes «Sorgfalt vor Tempo». Kantonsrat Fisch sagt, dass die Qualität Vorrang haben müsse. Einzelne Gemeinen sollen nicht unter Druck stehen, nur weil der ganze Kanton auf die Auszählung wartet. Zürich hat laut Fisch den Grundsatz bereits im Gesetz verankert. «Dann meldet man das Resultat halt erst um 16 und nicht bereits um 15 Uhr.»

Verstärkung von Kontrollen und Revision in den Wahlbüros: Ueli Fisch schwebt beispielsweise eine Eingangskontrolle bei allen Wahlbüros vor. «Jemand soll kontrollieren, wer rein- und rausgeht, und was die Leute in den Taschen haben», sagt Fisch. Denn: «Irgendwie musste ja der GLP-Stapel aus dem Raum in Frauenfeld geschmuggelt worden sein.» Ferner fordert der Mittelthurgauer, dass bei allen Handlungen im Zusammenhang mit Wahlen das Vieraugenprinzip gelten muss.

Der Kanton wiederum soll beispielsweise per Los eine Gemeinde auswählen, in der nach den Wahlen und Abstimmungen eine Nachzählung stattfinden soll: «Dann heisst es zum Beispiel: Bussnang wird nachgezählt», illustriert Fisch.

Die Hauptstadt Frauenfeld hat bereits reagiert

Fisch ist froh über die breite Unterstützung, welche die Motion geniesst. Dass auch FDP-Fraktionschef Anders Stokholm dazuzählt, sei ein wichtiges Signal. Denn: Stokholm amtet als Stadtpräsident von Frauenfeld, wo der Wahlbetrug über die Bühne ging. Die Hauptstadt selber hat bereits Lehren aus dem Debakel gezogen. Sie will ihr Wahl- und Abstimmungsprozedere ändern.

Ende Juni präsentierte sie einen Strauss von Massnahmen: So wird etwa der Zugang zum Grossen Bürgersaal bewacht, ebenso Wertsachen wie Taschen, Jacken oder Handys der Mitglieder des Wahlbüros beaufsichtigt. Ergebnisse wie Stromausfälle sollen zudem protokolliert werden. Ferner werden Wahlzettelformulare – auch Laufzettel genannt – ergänzt mit genauen Uhrzeiten jeweils bei der Ausgabe- und Rücknahmestelle. Ebenso findet eine Plausibilitätskontrolle mit einem nach Parteienproporz zusammengesetzten Team statt.

Silvano Moeckli und Anders Stokholm anlässlich der Frauenfelder Pressenkonferenz zu den Verbesserungsmassnahmen. Bild: Donato Caspari, 26. Juni 2020

Der Politologe Silvano Moeckli hat Frauenfeld unter die Lupe genommen und Verbesserungen formuliert. Der ehemalige internationale Wahlbeobachter befreite an einer Medienkonferenz den Kanton Thurgau von einer abwertenden Bezeichnung für ein staatliches Gefüge aus der Obstabteilung: «Aus einem Ereignis darf nicht aufs ganze System geschlossen werden», sagte der Kenner von Bananenrepubliken.