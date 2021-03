Wängi Weil Stelleninhaber nach Stein am Rhein wechselt: Wängi stellt neuen Gemeindeschreiber ein Die Nachfolge Timo Bärs ist gesichert: Der Wängemer Gemeinderat entscheidet sich für den Winterthurer Michael Lehmann als neuen Gemeindeschreiber. Olaf Kühne 08.03.2021, 16.35 Uhr

Michael Lehmann übernimmt im Mai den Posten des Wängemer Gemeindeschreibers. (Bild: ZVG)

Vor einem Monat gab die Gemeinde Wängi bekannt, dass ihr Gemeindeschreiber Timo Bär Ende April ins schaffhausische Stein am Rhein wechselt und dort die Stelle des Stadtschreibers und Verwaltungsleiters besetzt.

Timo Bär. künftig Stadtschreiber in Stein am Rhein (Bild: Olaf Kühne)

Just vier Wochen später teilt der Gemeinderat mit, dass er Bärs Nachfolge regeln konnte. Die Behörde hat Michael Lehmann als neuen Gemeindeschreiber engagiert. Laut der Mitteilung verfügt der 28-jährige Winterthurer «über langjährige Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung und arbeitet aktuell bei einer Zürcher Gemeinde als Leiter Finanzen». Nach dem kaufmännischen Lehrabschluss habe er sich stetig weitergebildet und in der Vergangenheit auch bereits Erfahrungen als Gemeindeschreiber sammeln können.

Michael Lehmann wird ab kommenden Mai in Wängi nicht nur als Gemeindeschreiber tätig sein, sondern auf der Verwaltung auch das Bestattungsamt sowie das Lehrlingswesen verantworten.

«Im Namen des Gemeinderates wünsche ich Herrn Lehmann einen guten Start auf der Gemeindeverwaltung Wängi und freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit», lässt sich Gemeindepräsident Thomas Goldinger in der Mitteilung zitieren.

2015 trat Timo Bär seine Stelle als Gemeindeschreiber in Wängi an. Zuvor war er Gemeindeschreiber in Amlikon-Bissegg. In Wängi folgte Bär in dieser Funktion auf Thomas Goldinger, der zuvor zum Gemeindepräsidenten gewählt worden war.