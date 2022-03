Gemeinderat von Wängi organisiert Ressorts neu

Wängi Wegen zweier Ersatzwahlen: Wängemer Gemeinderat organisiert seine Ressortstruktur neu Nur gerade zwei Wängemer Gemeinderäte behalten ihre Ressorts in der angestammten Form. Vakant ist das neue Ressort Werkbetriebe. Olaf Kühne 24.03.2022, 16.35 Uhr

Im beschaulichen Wängi ist in der Kommunalpolitik grad einiges los. Bild: Olaf Kühne

Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Was der Volksmund weiss, gilt auch für unsere Ausgabe vom vergangenen Dienstag. Kaum hatten wir vermeldet, dass sich der Wängemer Gemeinderat aufgrund eines ausstehenden zweiten Wahlganges erst teilweise konstituiert hat, und Judith Krähenmann neue Vizegemeindepräsidentin ist, veröffentlicht der Gemeinderat im «Wängenerblättli» das vollständige Ergebnis seiner «Miniklausur», wie es Gemeindepräsident Thomas Goldinger im Gespräch mit unserer Zeitung nennt.

Judith Krähenmann

Vizegemeindepräsidentin Bild: PD

Wie berichtet, ist Gemeinderätin Judith Krähenmann tatsächlich Vizegemeindepräsidentin von Wängi. Und sie hat auch das Ressort Soziales sowie den Vorsitz der Sozialhilfebehörde vom per Ende Februar zurückgetretenen Robert Beusch übernommen.

Indes ist der Gemeinderat viel weiter gegangen, als noch vor Kurzem auf der Gemeindewebsite publiziert. Er hat gar die Ressortstruktur überarbeitet. So ist der Bau, den der Zurückgetretene Anton Scheuchzer Ende Jahr hinterlassen hatte, nun nicht mehr interimistisch beim Gemeindepräsidenten angesiedelt. Vielmehr hat nun endlich Marco Breitenmoser, Scheuchzers Ende November gewählter Nachfolger, mit dem Bau sein eigenes Ressort erhalten. Thematisch passt diese Besetzung wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge: Marco Breitenmoser ist gelernter Zimmermann und arbeitet derzeit als Teamleiter in der Fenstermontage. Auch hat er sich zum technischen Kaufmann weitergebildet, darf sich also mit Fug und Recht als Baufachmann bezeichnen.

Allerdings hat der Gemeinderat auch gleich Breitenmosers Aufgabengebiet erweitert: War die Entsorgung bis anhin ein eigenständiges Ressort und bei Andreas Manser angesiedelt, sind nun Bau und Entsorgung ein Ressort und werden von Breitenmoser verantwortet.

Manser wiederum übernimmt von Krähenmann «Jugend, Sport und Freizeit» und erhält seine Aufgaben um die öffentliche Sicherheit angereichert, welche zuvor beim Gemeindepräsidenten lag. Dieser trennt sich auch von den Werkbetrieben, welche neu ein eigenständiges Gemeinderatsressort darstellen.

Thomas Goldinger

Gemeindepräsident Wängi Bild: Olaf Kühne

«Die Werkbetriebe sind ein riesen Laden», erklärt Goldinger diesen Schritt. «Vor allem umsatzmässig. Das wollen wir neu personell stärker gewichten.» Just dieses Personelle ist aber derzeit noch offen. Sind doch die Werkbetriebe das Ressort, welches noch bis anfangs Juni vakant ist. Bekanntlich steht in Wängi am 15. Mai der zweite Wahlgang auf der Agenda, Mitte Kandidat Roman Krucker und die parteilose Annette Cao bewerben sich für den verbleibenden freien Sitz.

Somit hat sich in der Wängemer Exekutive einzig für die Gemeinderäte Margrit Bösiger und Daniel Dema nichts geändert, sie behalten mit «Kultur, Natur und Umwelt» respektive «Gesundheit und Alter» ihre angestammten Ressorts. Vorerst. Denn hinsichtlich des ausstehenden zweiten Wahlganges schreibt die Behörde auch: «Die personelle Führung der Ressorts insgesamt wird ansonsten nach erfolgtem zweiten Wahlgang, wenn der Gemeinderat wieder vollständig besetzt ist, bestimmt.»