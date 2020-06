Glosse Wängi und Münchwilen machen Autoposern cooles Driften unmöglich Südsicht auf einen dank Corona gewachsenen Wortschatz. Olaf Kühne 09.06.2020, 16.15 Uhr

Olaf Kühne (Bild: Peter Pfistner)

Lustige Wörter haben wir gelernt während des Coronalockdowns. Herdenimmunität, Tröpfcheninfektion, Durchseuchung – und nun auch noch: Autoposer. In den Duden hat es der Begriff noch nicht geschafft. Dafür in zahllose Polizeiberichte. Die Poser scheinen also ein Problem zu sein. Nicht ihr cooles Rumstehen. Das ist (noch) legal. Aber sie fahren zu schnell und sind laut. Zu laut. An dieser Stelle sind selbstverständlich reifere Herren, die ihre Midlife-Crisis mittels Klappenauspuff-Maserati verarbeiten, nicht mitgemeint. Deren Untersatz ist nämlich – aus unerfindlichen Gründen – auch legal.

Aber: Sind diese Autoposer überhaupt ein Hinterthurgauer Problem? Eigentlich nicht. Verstand es doch der Bezirk schon immer, solches Treiben nach Wil und Winterthur zu exportieren. Sollen sich doch die Städte mit solcherlei Tun rumschlagen.

Allerdings bietet der Hinterthurgau auch denkbar schlechte Voraussetzungen für die Poser. So sperren Münchwilen und Wängi ihre Kreisel alle 15 Minuten mit einer Barriere, was cooles Driften unmöglich macht. Sirnach hat eine riesige Lärmschutzwand neben seiner Umfahrungsstrasse. So machen laute Auspuffe auch keinen Spass. Bleibt nur noch Aadorf. Dort kannte man das Phänomen schon vor Jahren. Also lange vor Corona. Deshalb sagt man dort auch nicht neumodisch Autoposer, sondern nutzt den altbewährten Ausdruck Balkanraser.