Kleine Geissli im Wängemer Alterszentrum

Wängi Kein grosses Gemecker: Junge Geissli gehen mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegezentrums Neuhaus auf Tuchfühlung Drei zwei Wochen alte Geisslein machten dem Wohn- und Pflegezentrum Neuhaus in Wängi ihre Aufwartung. Maya Heizmann 16.03.2022, 16.30 Uhr

Der Geissennachwuchs ist eine willkommene Abwechslung. Bilder: Maya Heizmann

Sie heissen Berndli, Baldi und Alia: Die drei herzigen Geissli von Bock Jonny sind zwei Wochen alt und zeigen sich an diesem Tag besonders brav. Die zwei Weibchen und das Männchen ziehen mit den Tierbetreuern Franz und Maria Brülisauer zu den Bewohnerinnen und Bewohnern auf die Abteilungen. «Wir haben die Kleinen viel gestreichelt, darum sind sie jetzt so zahm», sind sich die Tierpfleger einig.

Die Freude an den kleinen Geissli ist bei den Senioreninnen und Senioren riesig. Fast alle wollen eines der drei Tierchen auf den Schoss nehmen oder in den Armen halten und über das Fell streicheln. Die Geisslein verhalten sich vorbildlich ruhig, kuscheln sich an die Menschen und scheinen die Streicheleinheiten zu geniessen. Nur ab und zu stossen sie ein kleines Gemecker aus. So landen die drei reihum in allen möglichen Armen und werden von Person zu Person weitergereicht, die sie ausgiebig hätscheln.

«Die Geissli waren so härzig, das war ein tolles Erlebnis», ist an diesem Nachmittag allerorten zu vernehmen - die Seniorinnen und Senioren sind sich einig. Und: Nun kann man die fröhlichen Geissen-Sprünge im Gehege beim Wohn- und Pflegezentrum Neuhaus weiter bewundern.