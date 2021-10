Spitex Wängi denkt über Auflösung nach

Wängi «Hauptzweck weggefallen»: Verein Spitex Wängi fasst seine Auflösung ins Auge Nachdem der Wängemer Gemeinderat den Vertrag mit der örtlichen Spitex gekündigt hatte, musste sich der Verein an seiner Mitgliederversammlung mit seiner Zukunft auseinandersetzen. Olaf Kühne 21.10.2021, 04.10 Uhr

Noch bis Ende Jahr erbringt die Spitex Wängi Pflegeleistungen für die Gemeinde. Bild: Roman Scherrer

Politikum des Jahres. Diese Bezeichnung ist für die Spitex Wängi zumindest in der Gemeinde nicht übertrieben. Zwar wählten die Wängemer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger heuer mit Stephanie Eberle auch eine neue Schulpräsidentin und bewilligten einen 18-Millionen-Kredit für neue Schulhäuser.

So richtig zu bewegen vermochte indes nur die spitalexterne Pflege. Den Ball ins Rollen gebracht hatte der Gemeinderat mit seiner Kündigung der Leistungsvereinbarung mit dem örtlichen Spitex-Verein per Ende 2021. Zu hohe Kosten, mitunter die höchsten im Kanton, hatten die Behörde zu diesem Schritt veranlasst. Doch damit stach sie auch in das sprichwörtliche Wespennest. Ein frisch formiertes Komitee sammelte innert kürzester Zeit 1012 Unterschriften und erzwang dadurch eine ausserordentliche Gemeindeversammlung.

Neuer Vertrag mit Spitex Regio Tannzapfenland

Weil der Gemeinderat inzwischen aber einen neuen Vertrag mit der Spitex Regio Tannzapfenland abgeschlossen hatte - und dies auch ausschliesslich in seiner Kompetenz liegt -, verblieb denn der Gemeindeversammlung anfangs Juli lediglich die Funktion einer Infoveranstaltung. Und der Charakter einer Kropfleerete. Aus welcher der Gemeinderat indes weit besser herauskam, als die schiere Anzahl an Unterschriften gegen sein Handeln im Vorfeld vermuten liess.

Nun steht der Verein Spitex Wängi demnächst ohne Mandat da. Der Vereinsalltag geht vorerst jedoch weiter. So hielt die Organisation jüngst ihre ordentliche Jahresversammlung ab, wie sie gleich selbst im «Wängenerblättli» berichtet. Dabei wurden auch die dabei üblichen Traktanden abgehandelt (siehe Kasten).

Erfolgsrechnung einstimmig genehmigt Der Einladung zur ordentlichen Jahresversammlung des Vereins Spitex Wängi waren rund 30 Personen gefolgt. Im schriftlichen Jahresbericht hob Präsident Karl Scheck «die kluge Einkaufsstrategie von Covid-Schutzmaterial» durch Geschäftsführerin Karin Eggenberger hervor. Dank dieser Strategie und der konsequenten Einhaltung der Schutzmassnahmen sei das Team weitgehend vom Virus verschont geblieben. In einem weiteren Teil des Geschäftsberichts versuchte der Präsident aus Sicht der Spitex Wängi zusammenzufassen, wie es zur Kündigung der Leistungsvereinbarung durch die Gemeinde gekommen war. Karin Eggenberger erwähnte, dass das ganze Team bestrebt sei, das Jahr 2021 für die Kundschaft korrekt abschliessen zu können. Die ausgeglichene Bilanz und Erfolgsrechnung wurde von den Anwesenden einstimmig genehmigt. (red)

Trotz diesen Traktanden: Ordentlich war die Versammlung nur dem Namen nach. «Auf Ende 2021 fällt der Hauptzweck gemäss Statuten, die Versorgung der Bevölkerung mit zeitgemässen und bedarfsgerechten Spitex-Leistungen, weg», schreibt denn auch der Vorstand in seinem Bericht. Folglich seien für die Zukunft des Vereins zwei Szenarien denkbar: seine Auflösung oder die Suche nach einem neuen Vereinszweck. Als Beispiel benennt der Bericht die «Organisation der Nachbarschaftshilfe». Indes seien diesbezüglich aus der Mitgliederversammlung «keine zündenden Ideen» gekommen. Zumindest aus Sicht des Vorstandes sei es folglich sinnvoll, den Verein aufzulösen.

Die letzte Versammlung leitete Präsident Karl Scheck aber so oder so nicht. Gilt es doch im kommenden Jahr noch, 2021 fertig abzuschliessen - und: «Der Vorstand sowie die Gemeinde sind sehr daran interessiert, dass dies korrekt erfolgt.»