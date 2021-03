Wängi «Geht es bei der Pflege nur ums Geld?»: Komitee erzwingt wegen Spitex eine Gemeindeversammlung 1012 Wängemer fordern mit ihrer Unterschrift eine Gemeindeversammlung. Ein Komitee ist nicht einverstanden damit, dass der Gemeinderat den Vertrag mit der örtlichen Spitex aufgelöst hat. Olaf Kühne 24.03.2021, 04.30 Uhr

(Bild: Donato Caspari)

Die Hürde war hoch, doch sie haben sie locker übersprungen: Laut der Wängemer Gemeindeordnung muss der Gemeinderat eine Gemeindeversammlung einberufen, wenn mindestens ein Fünftel der Stimmberechtigten dies verlangt.

645 Unterschriften hoch wäre somit derzeit die Hürde dieses direktdemokratischen Instrumentes. Tatsächlich aber hat die Wängemer Gemeindekanzlei 1012 Unterschriften für gültig erklärt. «In nur gerade fünf Tagen haben wir diese Unterschriften gesammelt», sagt Beat Schwager.

Der Wängemer Landwirt ist Teil eines Komitees, welches sich daran stört, dass der Gemeinderat jüngst die Leistungsvereinbarung mit dem Verein Spitex Wängi gekündigt hat. Weil die Spitexkosten in der Gemeinde pro Jahr und Einwohner rund 80 Franken betragen, wie Gemeindepräsident Thomas Goldinger im Januar gegenüber unserer Zeitung erklärte, und Wängi damit im ganzen Kanton Thurgau am teuersten sei.

Per 2022 hat der Gemeinderat nun eine neue Leistungsvereinbarung mit der Spitex Regio Tannzapfenland unterzeichnet, welche bereits für die Hinterthurgauer Gemeinden Bichelsee-Balterswil, Eschlikon, Fischingen, Münchwilen, Rickenbach und Sirnach zuständig ist und nun zugesichert hat, Mitarbeitende und Lernende der Wängemer Spitex zu übernehmen.

«Wird es wirklich günstiger?», fragen sich nun Beat Schwager und seine Mitstreiter – und:

«Geht es bei der Pflege nur ums Geld?»

Man sei entrüstet über das Verhalten des Gemeinderates, führt Schwager weiter aus, die Leute seien enttäuscht. «Wir sind überzeugt, dass das Ganze nicht genug vertieft abgeklärt wurde», sagt Beat Schwager.

Gemeindeversammlung coronabedingt derzeit gar nicht durchführbar

So oder so: Das Volksbegehren ist zustande gekommen, der Gemeinderat wird eine Gemeindeversammlung durchführen müssen. Nur muss die Behörde damit rechnen, dass die Unterzeichnenden auch an die Versammlung kommen werden. Und weil eine solche Menschenmenge derzeit coronabedingt schlicht nicht zu handhaben wäre, schreibt der Gemeinderat in den aktuellen Gemeindenachrichten, dass man den Anlass voraussichtlich erst im Mai oder Juni wird durchführen können.

Indes schreibt der Gemeinderat aber auch, dass Leistungsvereinbarungen gemäss Gemeindeordnung in der Kompetenz des Gemeinderates liegen und eine Abstimmung darüber an der Versammlung gar nicht möglich ist. Folglich werde die Gemeindeversammlung im Sinne einer Orientierungs- und Informationsversammlung durchgeführt.

Auch an dieser Aussage stört sich das Komitee. «Es kann doch nicht sein, dass der Gemeinderat sich über einen allenfalls mehrheitsfähigen Volkswillen hinwegsetzt und sich auf seine Kompetenz laut Gemeindeordnung beruft», sagt Beat Schwager. «Der Volkswille steht demokratisch immerhin über der ausführenden Behörde.»

Bevor nun überhaupt die gewünschte Gemeindeversammlung terminiert werden kann, hat sich der Gemeinderat bereit erklärt, sich mit dem Komitee, aber auch mir der Spitex Wängi und der Spitex Regio Tannzapfenland an einen Tisch zu setzen, um alle Beteiligten «vertieft zu informieren», wie Gemeindepräsident Thomas Goldinger auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Er sagt aber auch:

«Die Unterschriften wurden gesammelt, bevor wir unsere neue Leistungsvereinbarung mit der Spitex Regio Tannzapfenland kommunizieren konnten.»

Thomas Goldinger

Gemeindepräsident Wängi Bild: PD

Zugleich wehrt er sich gegen den Vorwurf, der Gemeinderat habe das Geschäft nicht sauber aufgegleist. «Das Thema beschäftigt uns seit sechs Jahren. Bevor wir die Leistungsvereinbarung mit der Spitex Wängi aufgelöst haben, wurde auf deren Wunsch eine externe Expertise erstellt, welche die Gemeinde auch bezahlt.»

Wängi hat die höchsten Spitex-Kosten

Diese Expertise habe sechs Thurgauer Gemeinden einander gegenübergestellt, die nicht nur von der Grösse, sondern auch von der aussagekräftigeren Demografie her gut mit Wängi vergleichbar seien. «Dabei hat es sich, nebst anderen Erkenntnissen, klar gezeigt, dass wir mit Abstand die höchsten Spitex-Kosten haben», sagt Goldinger.

Und das liege sicher nicht daran, dass die Spitex Wängi schlechter arbeite als andere Organisationen. Vielmehr werde die Tätigkeit stets bürokratischer, kleine Vereine müssten mit zig Krankenkassen, mit dem Kanton und mit der Gemeinde abrechnen. Da stehe in kleinen Organisationen der administrative Aufwand schnell in keinem Verhältnis mehr zur eigentlichen Kernaufgabe: der Pflege.

Tatsächlich schlossen sich just aus diesem Grund im Hinterthurgau beispielsweise bereits 2018 die Spitex Tannzapfenland, der Spitex-Verein Münchwilen-Eschlikon und der Verein Spitex Sirnach zur heutigen Spitex Regio Tannzapfenland zusammen. Indes ging diese Fusion damals ohne Misstöne vonstatten. Vielmehr lobte damals der Thurgauer Verbandspräsident Christoph Tobler diesen Schritt: «Diese Fusion ist ein wichtiges und richtiges Zeichen, nur miteinander ergibt sich die Chance, Gutes noch besser zu machen.»