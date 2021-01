Wängi Ein logischer Schritt: Nach vier Jahren in der Behörde kandidiert Stephanie Eberle für das Schulpräsidium Für die Gesamterneuerungswahlen vom 7. März kandidiert Stephanie Eberle als Schulpräsidentin. Sie sitzt bereits seit 2017 in der Behörde. Der bisherige Amtsinhaber Jörg Kobelt tritt nicht mehr an. Olaf Kühne 09.01.2021, 04.20 Uhr

Stephanie Eberle posiert vor dem Primarschulhaus in Lachen bei Wängi. Seit 2017 sitzt sie in der Schulbehörde. Nun will sie von Jörg Kobelt das Präsidium übernehmen. Bild: Andrea Stalder

Die Wängemer Schulbehörde ist ein unspektakuläres Gremium. Rücktritte sind höchst selten zu verzeichnen und ihre Schulgemeindeversammlung bringt sie meist in Rekordzeit über die Bühne. Umso überraschender kam im Dezember die Meldung, dass Schulpräsident Jörg Kobelt, entgegen einer früheren Ankündigung, nun doch nicht zu den bevorstehenden Gesamterneuerungswahlen antreten wird. Indes war seine Begründung plausibel: Seine berufliche Situation hatte sich derart verändert, dass sie nicht mehr mit dem zeitlichen Aufwand für das Milizamt des Wängemer Schulpräsidiums vereinbar ist.

Die Gesamterneuerungswahlen der Wängemer Schulbehörde sind auf den 7. März angesetzt. Bereits ist Jörg Kobelts Nachfolge gesichert: Für das Schulpräsidium kandidiert Stephanie Eberle. Die 37-Jährige weiss, worauf sie sich einlässt. Seit 2017, seit den letzten Gesamterneuerungswahlen, ist sie Mitglied der Schulbehörde, verantwortet dort die Ressorts Archiv, Vermietung Liegenschaften und Musikschule.

Längst in der Politik angekommen

Ihre Kandidatur ist ein logischer Schritt. «Während meiner Behördentätigkeit in den vergangenen vier Jahren habe ich erkannt: Das Schulpräsidium wäre etwas für mich», sagt die Rosentalerin. In einer Erneuerungswahl gegen den bisherigen Amtsinhaber anzutreten, wäre ihr dennoch nie in den Sinn gekommen. «Unsere Behörde funktioniert super, wir sind ein eingespieltes Team. Da tritt man nicht gegeneinander an.» Als dann aber Jörg Kobelt verkündet hatte, nicht mehr antreten zu wollen, war für sie der Fall klar: Sie kandidiert.

Das war vor vier Jahren noch ein wenig anders. «Für meine damalige Kandidatur für die Behörde hat mich meine Partei angefragt», blickt Stephanie Eberle zurück. Doch selbst diese Konstellation hat sich inzwischen verändert. 2018 übernahm sie das Präsidium der SVP-Ortspartei Wängi-Lommis, vergangenes Jahr kandidierte sie, wenn auch erfolglos, für den Thurgauer Grossen Rat. Sie ist also längst in der Politik angekommen – auch wenn sie im Gespräch mit unserer Zeitung betont, dass Parteipolitik in einer kommunalen Schulbehörde so gut wie keine Rolle spielt. Eine überzeugte SVPlerin ist sie dennoch, wurde quasi in die Partei hineingeboren. Bereits ihr Vater ist SVP-Sympathisant, und ihr Schwiegervater ist kein Geringerer als der Thurgauer alt Ständerat Roland Eberle.

Als dreifache Mutter und ehemalige Lehrerin nah am Thema Bildung

Ihre offensichtlichen Kompetenzen für das Wängemer Schulpräsidium bezieht Stephanie Eberle aber nicht aus parteipolitischen oder verwandtschaftlichen Hintergründen. Bereits als dreifache Mutter – ihre Kinder sind zwei, vier und sechs Jahre alt – ist sie sehr nahe dran an den Themen Schule und Bildung. Vor allem aber war sie bis zur Geburt ihres zweiten Kindes als Lehrerin tätig, hatte zuvor Germanistik und Geschichte studiert. Sie sagt:

«Meine familiäre Situation und meine berufliche Erfahrung haben sich schon in meiner bisherigen Behördentätigkeit als wertvolle Kombination erwiesen.»

Und ergänzt: «Auch wenn meine Ressorts wenig mit Bildung zu tun haben: In vielen Diskussion konnte ich mich als Mutter und ehemalige Lehrerin gut in beide Seiten einfühlen, hatte schneller Verständnis.»

Spontan beantwortet sie auch die Frage, was sie denn im Falle ihrer Wahl an der Volksschulgemeinde Wängi ändern würde: Nichts! Erneut verweist sie auf die gut eingespielte Behörde, lobt aber auch die Mitarbeiter der Schule.

Die Durchführung eines Podiums vor den Gesamterneuerungswahlen dürfte angesichts der aktuellen Coronasituation illusorisch bleiben. Einen «Ersatzwahlkampf» will Stephanie Eberle dennoch nicht betreiben. Da sie in der Gemeinde aufgewachsen ist, kann sie sich auf einen gewissen Bekanntheitsgrad verlassen. «Nachdem ich direkt nach der Primarschule in Frauenfeld das Gymnasium besucht und anschliessend in Zürich studiert hatte, habe ich eine Zeit lang etwas den Anschluss in der Gemeinde verloren», sagt sie zwar. «Aber das hat sich längst wieder geändert.»

So setzt sie denn für die Bekanntmachung ihrer Kandidatur auf persönliche Gespräche. Zudem würden auch ihre Behördenkollegen in deren Bekanntenkreis für die bevorstehenden Wahlen werben. Schliesslich will man auch im unspektakulären Wängi nicht einfach nur gewählt werden, sondern mit dem Rückhalt eines guten Resultates und einer hohen Stimmbeteiligung in die neue Legislatur starten.