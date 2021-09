Wängi Der reitende Lehrer: Wängemer ist Amateur Schweizer Meister im Springreiten Dominik Fuhrer aus Wängi wurde mit Ghost Schweizer Meister der Elite Springreiter 2021. Er spricht über den Charakter seines Pferds, seine «pferdeverrückte Familie» und seine Tätigkeit als Lehrer. Die Gemeinde ehrte ausserdem einen weiteren Wängemer Springreiter. Maya Heizmann Jetzt kommentieren 08.09.2021, 04.30 Uhr

Ein starkes Team: Amateurspringreiter Dominik Fuhrer mit Ghost. Bild: Maya Heizmann

«Ich kann diesen Erfolg immer noch kaum glauben», sagt Amateurspringreiter Dominik Fuhrer aus Wängi. Der 32-Jährige gewann mit dem 10-jährigen Niederländer Wallach Ghost in Humlikon jüngst im Elitespringen die Goldmedaille. «Für mich ist es eine Riesensensation», freut sich der Springreiter.

Beim dreiteiligen Championat lag Fuhrer beim Jagdspringen noch hinter der Spitzengruppe zurück. Im Final galt es, dreizehn 1,6 Meter hohe Hindernisse mit insgesamt 16 Sprüngen fehlerfrei zu überwinden. Und es klappte, er schob sich bis an die Spitze vor. Fuhrer blieb in allen drei Runden fehlerfrei und erhielt lediglich im finalen Umgang einen halben Strafpunkt für Zeitüberschreitung.

Dominik Fuhrer sagt:

«Das Pferd hat einen starken Charakter und es will springen.»

Dem Pferd muss es wohl sein, es braucht viel Bewegung und Beschäftigung. Täglich trainiert Dominik Fuhrer mit Ghost Gymnastik und kleine Sprungfolgen auf dem Reitplatz von Alois Fuchs in Wängi. In diesem Pensionsstall ist Ghost seit fünf Jahren untergebracht. «Es ist schön, meinen Erfolg mit meiner Freundin Rahel Fuchs zu teilen», sagt der Reiter. Weil sie auch reite, habe sie grosses Verständnis für sein Engagement, das mit viel Zeitaufwand verbunden sei, erzählt er weiter.

Im Kindergarten Pony geritten

«Ich komme aus einer pferdeverrückten Familie», sagt Fuhrer. So ist er in Tobel mit Pferden aufgewachsen. Ab dem Kindergartenalter freute er sich, sein Shetlandpony Linda zu reiten, als Teenager wechselte er zu grossen Pferden. Dominik Fuhrer hatte Ghost auf Youtube entdeckt und schickte ein Video zu Springreiter Martin Fuchs, der das Pferd begutachtete. So wurden Ingrid und Albert Grob die neuen Besitzer von Ghost.

Nebst seinem zeitraubenden Hobby hat Dominik Fuhrer indes auch einen Beruf: Er unterrichtet seit zwei Jahren Sekundarschüler in Münchwilen. Diese Führungsposition und seine Ausbildung auf dem Pferd kommen ihm mit dem Umgang der Jugendlichen zugute, ist der frischgebackene Schweizer Meister überzeugt.

Springreiter Martin Fuchs posiert mit seinen zwei Medaillen. Bild: Maya Heizmann

Zwei Medaillen für Martin Fuchs Umarmungen, Schulterklopfen, Geschenke und Fotoshootings: In der grossen Reithalle würdigten Freunde und Angehörige am Montagabend die Erfolge von Springreiter Martin Fuchs. Gerne liess sich der erfolgreiche Springreiter mit seinen beiden Medaillen ablichten. Der Wängemer Europavizemeister Fuchs erreichte mit dem neunjährigen Wallach Leone Jei im Einzelwettkampf die Silbermedaille. Das Viererteam, mit Martin Fuchs, Steve Guerdat, Bryan Balsiger und Elian Baumann, holte sich die Goldmedaille und sind somit Europameister. In der Laufbahn von Martin Fuchs sind die Gold-und Silbermedaille Nummer elf und zwölf. Gemeindepräsident Thomas Goldinger und Gemeindeschreiber Michael Lehmann gratulierten seitens der Gemeinde Martin Fuchs für seine Erfolge. (mhe)