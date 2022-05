Wängi: Buchvernissage zur Weberei Wängi

Wängi Buchvernissage: Einblicke in die Welt der industriellen Weberei «Fadenbruch oder der letzte Schuss» heisst das neue Buch über die Weberei Wängi von Autorin Pia Somogyi-Sandmeier. Über hundert Personen nahmen an der Buchvernissage in Wängi teil. Maya Heizmann 18.05.2022, 16.10 Uhr

Autorin Pia Somogyi-Sandmeier und Sprecherin Celia Caspar. Bild: Maya Heizmann

Autorin Pia Somogyi-Sandmeier ist in Wängi aufgewachsen. Ihre Eltern arbeiteten als Weberin und als Webmeister. Ihre Buchpräsentation, über ihr neustes Werk: «Fadenbruch oder der letzte Schuss», im Lindensaal in Wängi zog über hundert Interessierte an. Bei der Begrüssung sagt Gemeindepräsident Thomas Goldinger:

«Wer die Vergangenheit kennt, kennt die Zukunft.»

Die Autorin lässt zwanzig ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Weberei zu Wort kommen und beleuchtet die Zeit vom Ausbau bis zum Niedergang der Weberei Wängi. Cella Caspar las einige Passagen aus dem Buch. Wie von Albert Binkert, der von 1938 bis 1988 als Röhrliputzer bis zum Chefeinkäufer in der Weberei arbeitete.

In den 50 Jahren seiner Tätigkeit konnte er auf eine engagierte Laufbahn zurückblicken. Mit 15 Jahren begann Walter Binkert 1938 für 25 Rappen pro Stunde in der Schuss-Spulerei Röhrli zu reinigen. Zu Hause gab er den Lohn seinen Eltern ab, die Kost, Logis und Kleider bezahlten. Bei einem Motorradunfall verlor er ein Bein und konnte daraufhin im Büro arbeiten. Er holte sich in verschiedenen Kursen die nötigen kaufmännischen Kenntnisse und wurde als Kalkulator eingesetzt.

Aufstehen um drei Uhr morgens

«Man war jemand, wenn man arbeiten gehen konnte», sagte einst Pia Sandmeier-Müller, die als 15-jähriges Mädchen (1940–1986) in der Spulerei Wängi zu arbeiten begann. Sie musste täglich um drei Uhr in der Früh aufstehen, damit sie um fünf Uhr morgens in der Weberei starten konnte. Spulen, Weben, einziehen: Im Laufe ihrer mehr als 25-jährigen Tätigkeit führte Pia Müller alle typischen Arbeiten aus.

Schliessung im Jahr 2003

Rocco und Rocchina Forgione arbeiteten von 1982 bis 2003 als Schlichter und Zettlerin. Während 20 Jahre stärkte Rocco Forgione in der Schlichterei täglich mehrere tausend Meter Garn. Als die Weberei 2003 ihre Pforten schloss, gehörte er zu den letzten Entlassenen. Weiter berichteten Edwin Keller über seine Arbeit als Verkaufschef und Jürg Maurer als Direktor und Verwaltungsrat über ihre Tätigkeiten bis zur Schliessung 2003 der Weberei Wängi. 1996 übernahm Boller Winkler in Thurbenthal die Weberei Wängi.

Nur noch wenige Webereien

«Die Textilindustrie hat in ihrer zweihundertjährigen Geschichte gegen zahlreiche Krisen angekämpft», sagte Autorin Pia Somogyi-Sandmeier. Die Autorin ergänzt:

«Heute laufen Webmaschinen einzig in der Weberei Russikon und in wenigen Kleinunternehmen.»

Denn die Schweizer Textil- und Bekleidungsindustrie habe sich heute auf Design, Handel und Vertrieb spezialisiert.