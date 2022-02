Springer entlasten seit Pandemiebeginn das Pflegezentrum Neuhaus

Wängi 19 Springerinnen und Springer im Einsatz: Sie entlasten seit Pandemiebeginn das Personal im Pflegezentrum Neuhaus Das Wohn- und Pflegezentrum Neuhaus suchte «Springer-Einsätze» zur Unterstützung der Mitarbeitenden. 19 Personen haben sich gemeldet. Davon profitieren sowohl das Neuhaus, als auch die Bewohnerinnen und Bewohner. Maya Heizmann 04.02.2022, 11.50 Uhr

Irene Hänsli unterstützt eine Bewohnerin beim Frühstück. Bild: Maya Heizmann

«Als ich das Inserat vom ‹Neuhaus› im Lokalblatt von Wängi las, dass in der schwierigen Coronazeit Personen für eine sinnvolle Tätigkeit gesucht werden, habe ich mich sofort gemeldet», sagt Irene Hänsli. Sie ist eine von 19 Springerinnen und Springern, die sich seit Pandemiebeginn im Neuhaus engagieren. Hänsli sagt, sie biete in dieser Zeit gerne ihre Hilfe an, das Pflegepersonal zu entlasten. Und weiter: