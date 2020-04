Wängemer Kirchen senden ein Zeichen der Hoffnung Am Karsamstag brannten im Gemeindegebiet Wängi zehn Osterfeuer – ein Projekt beider Wängemer Kirchen. Maya Heizmann 13.04.2020, 17.45 Uhr

Die Leiterin der katholischen Kirchgemeinde, Gabi Suhner, und der evangelische Pfarrer Lukas Weinhold mit den Osterkerzen. (Bild: Maya Heizmann)

Um 20.45 Uhr lodern helle Flammen in einer Feuerschale auf dem Friedhof zwischen den beiden Kirchen. Die Leiterin der katholischen Kirchgemeinde, Gabi Suhner, und Lukas Weinhold, Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde, zünden am Samstagabend ihre Osterkerzen an, um sie danach in ihren Kirchen aufzustellen.