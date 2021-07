Thurgauer Kantonsrat befürchtet Blutspende-Schäden wegen Impfung

Vorstoss «Niemand konnte mir eine vernünftige Antwort geben»: Thurgauer Kantonsrat befürchtet, Blutspenden könnten wegen Covid-Impfung zu Schäden führen Kann eine Impfung gegen Corona via Blutspende erfolgen? Was passiert, wenn eine ungeimpfte von einer geimpften Person eine Spende erhält? Kantonsrat Peter Schenk will diese Fragen vom Regierungsrat beantwortet haben. Roman Scherrer 24.07.2021, 05.00 Uhr

Die Blutspende darf frühestens zwei Tage nach einer Corona-Impfung erfolgen. Bild: Michel Canonica

Er ist kein Freund von Corona-Schutzmassnahmen. Das hat Kantonsrat Peter Schenk (EDU, Zihlschlacht) bereits mehrmals gezeigt – unter anderem mit Auftritten an Demonstrationen in Weinfelden und Müllheim. An letzterer sprach er sich im April gegen die Maskenpflicht aus.

Im Grossen Rat macht er regelmässig mit Vorstössen zum Thema Corona auf sich aufmerksam, so auch kürzlich wieder. Diesmal geht es aber nicht um Massnahmen, sondern um die Impfung gegen das Virus. Mit Ratskollege Jürg Wiesli (SVP, Dozwil) hat Peter Schenk im Kantonsparlament eine Einfache Anfrage eingereicht. Durch diese will er im Kern erfahren, ob und welche Auswirkungen es haben kann, wenn eine nicht geimpfte Person eine Blut- oder Organspende von einer geimpften Person erhält. Schenk sagt:

«Es ist nicht so, dass ich überzeugt bin, dass bei solchen Blut- und Organspenden Schäden entstehen. Ich weiss es schlicht nicht.»

Er verweist dabei auf eine Aussage des US-amerikanischen Virologen Robert Malone, der 1989 als Mitautor eine Studie veröffentlichte, welche als Grundlage für die mRNA-Impfstoffe gilt, die heute gegen Covid-19 verimpft werden. In einem Podcast sagte Malone im Juni, dass die von den mRNA-Impfstoffen erzeugten Spike-Proteine zellschädigend seien. Dem haben jedoch mehrere Experten und die US-Arzneimittelbehörde daraufhin widersprochen.

Unzufrieden mit Rückmeldungen

Beunruhigt hat Schenk nicht zuletzt ein Artikel in dieser Zeitung, in welchem unter anderem zu lesen ist, dass das Spike-Protein des mRNA-Impfstoffs «in minimaler Konzentration ins Blut gelangt». Den Vorstoss habe er gemacht, damit die Frage nun offiziell gestellt sei, begründet Schenk. Er habe zuvor schon Blutspendefachstellen angefragt. Mit den Rückmeldungen ist er aber alles andere als zufrieden.

«Niemand konnte mir eine vernünftige Antwort geben, es gibt keine klaren Aussagen. Das ist absolut unbefriedigend.»

Peter Schenk, Kantonsrat EDU. Bild: Donato Caspari

Er habe den Eindruck, man wolle bei solchen Fragen gar nicht hinschauen. «Wenn das Spike-Protein aber nachweislich ins Blut gelangt, müssen wir mehr wissen.»

Klare Aussagen erhofft sich Schenk nun vom Thurgauer Regierungsrat. Er will unter anderem erfahren, ob «gespendetes Blut von geimpften Menschen und von nicht geimpften Menschen in der jeweiligen Blutgruppe bedenkenlos mischbar» ist, ob eine ungeimpfte Person «quasi geimpft» sei, wenn sie Blut von einer geimpften Person erhält, oder ob es nicht sinnvoll wäre, «geimpfte und nicht geimpfte Blutspenden entsprechend zu deklarieren». Sollte die Regierung seine Fragen nicht beantworten können, fände er es gut, wenn sie dies auch klar so sagen würde, sagt Schenk.

48 Stunden Wartezeit nach Impfung

Dass Impfungen einen Einfluss auf das Blutspenden haben können, lässt der Blick auf die Website der Stiftung Blutspende SRK Ostschweiz vermuten. Hier wird darauf hingewiesen, dass Personen, die sich mit dem Impfstoff von Biontech oder Moderna gegen Corona haben impfen lassen, 48 Stunden nach der Impfung warten müssen, bis sie wieder spenden dürfen.

Je nach Vakzin ist die Wartezeit für Blutspender nach einer Impfung unterschiedlich. Bild: Ralph Ribi

Diese Wartezeiten seien je nach Impfstoff verschieden, erklärt Franziska Kellenberger, Leiterin Marketing und Kommunikation der Blutspende SRK Schweiz AG. So sei bei Impfungen mit inaktiven Erregern die Wartezeit kürzer als bei solchen mit Lebendimpfstoffen, welche abgeschwächte Erreger enthalten. Letztere dürften in der Regel nur gesunden Menschen verabreicht werden. Denn:

«Die abgeschwächten Erreger im Blut des Spenders könnten bei einem Empfänger, dessen Abwehr geschwächt ist, Schaden anrichten.»

Die zweitägige Frist bei mRNA-Impfstoffen sei jedoch dazu da, um ein theoretisches – aber nach aktuellen Erkenntnissen gar nicht vorhandenes – Risiko bei Blutempfängern zu vermeiden, führt Kellenberger aus. Gemäss den pharmakologischen Studien, die im Rahmen der Impfstoffzulassungen durchgeführt wurden, sei «nach dieser Zeit der Impfstoff nicht oder kaum mehr nachweisbar». Denn der Körper baue die RNA innerhalb weniger Stunden und die Spike-Proteine in wenigen Tagen ab.

Deshalb macht es laut Kellenberger keinen Sinn, gespendetes Blut von Personen, welche eine Impfung gegen Covid-19 erhalten haben, zu kennzeichnen. Die zweitägige Frist gelte «auch für alle anderen inaktivierten Impfstoffe, die seit Jahrzehnten verwendet werden und keine Probleme bei Blutempfängern verursachen». Zudem sei zu beachten, dass Spenderinnen und Spender zurückgewiesen werden, wenn sie zum Zeitpunkt der Blutspende nicht gesund sind – unabhängig von einer Impfung.