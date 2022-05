Vorstösse Einflussnahme: Thurgauer Hauseigentümer bauen auf die Politik Der Hauseigentümerverband (HEV) Thurgau ist politisch aktiv wie kaum zuvor. Unzufrieden ist der Verband mit der Gebäudeversicherung. red 14.05.2022, 04.20 Uhr

HEV-Präsident Stefan Mühlemann. Andrea Stalder (19.02.2019)

In wirtschaftlich und politisch turbulenten Zeiten gelte es umso mehr, sich fürs Wohneigentum starkzumachen, sagte Stefan Mühlemann. Der Aadorfer leitete am Donnerstagabend im Restaurant Klein Rigi in Schönenberg seine erste Delegiertenversammlung als Präsident des HEV Thurgau, heisst es in einer Mitteilung des Verbands.