18.03.2021

Regierungsrätin Carmen Haag stellt die Vorlage zur Bereinigung des Kantonsstrassennetzes vor. Bild: Reto Martin

In Fischingen gehen die Warnblinker an. 14 Kilometer Kantonsstrassen soll die flächenmässig grösste Thurgauer Gemeinde künftig selber unterhalten. Dadurch rollt eine Mehrbelastung auf die Fischinger zu. Sie sind am stärksten betroffen von der geplanten Bereinigung des Thurgauer Kantonsstrassennetzes.



Von den derzeit rund 740 Kilometern, die das kantonale Tiefbauamt unterhält, entsprechen 200 Kilometer nicht den aktuellen Kriterien für Kantonsstrassen, sagt Kantonsingenieur Andy Heller am Donnerstag an einer Medienorientierung. Das habe eine Analyse des bestehenden Kantonsstrassennetzes ergeben. Dieses soll künftig nur noch aus «wichtigen und verbindenden Verkehrsachsen» bestehen. Zumindest das Zentrum jeder Gemeinde soll durch eine Kantonsstrasse erschlossen bleiben.



Mit dieser Vorlage, über die letztlich der Grosse Rat entscheidet, wolle das Departement für Bau und Umwelt (DBU) eine alte Pendenz erledigen, sagt Regierungsrätin Carmen Haag. Der Auftrag dafür bestehe seit Anfang der 1990er-Jahre, als das kantonale Gesetz über Strassen und Wege eingeführt worden sei.

Nun wird sie mit der Teilrevision des Gesetzes angepackt. Damit soll der historisch bedingte grosse Anteil an Kantonsstrassen im Thurgau bereinigt werden. Haag macht den Vergleich zum Kanton St.Gallen. Obwohl dieser doppelt so gross ist, unterhalte er ein kleineres Kantonsstrassennetz.



Mehr Geld aus den Verkehrssteuern für die Gemeinden



Mit dem Übertrag der Strassen fallen in den Gemeinden auch höhere Ausgaben für Betrieb und Unterhalt an. Deshalb sieht die Vorlage vor, dass der Gemeindeanteil an der Verkehrssteuer um sechs Prozent beziehungsweise rund vier Millionen jährlich erhöht wird. Das sei der Betrag, den der Kanton durch das Abtreten der entsprechenden Strassen einspare, sagt Heller. Hinzu kommen einmalige 58,5 Millionen Franken an die Gemeinden als individuell berechnete, zweckgebundene Abgeltungen für anstehende Sanierungen in den nächsten 25 Jahren auf betroffenen Streckenabschnitten.

Andy Heller sagt:

«Die stark belasteten Strassen mit aufwendigen Unterhaltsarbeiten bleiben beim Kanton.»

Weiterhin brauche es dafür die vier kantonalen Werkhöfe. Mit dem Abtreten von 200 Kilometern Strasse verringere sich dort jedoch der Personalbestand um acht Mitarbeiter. Heute arbeiten gemäss Kantonsingenieur rund 90 Personen in den Werkhöfen. Der Stellenabbau soll mit natürlicher Fluktuation umgesetzt werden.

Der Kanton packt mehr Geld für die Gemeinden drauf

Der Kanton hat in diese Vorlage auch noch eine generelle Erhöhung des Gemeindeanteils an den Verkehrssteuern gepackt. Damit soll eine alte Forderung der Gemeinden erfüllt werden, sagt Marco Sacchetti, Generalsekretär im DBU. Schon lange ächzen Gemeinden unter der Last der Gemeindestrassen, für die sie teilweise beachtliche Anteile der Steuereinnahmen aufwenden müssen. Deshalb sollen sie nun unabhängig von der Netzbereinigung weitere vier Prozent aus den Verkehrssteuern erhalten, sagt Sacchetti. Unter dem Strich sieht die Vorlage vor, dass der Gemeindeanteil von heute 15 auf künftig 25 Prozent der Verkehrssteuern beziehungsweise von 10 auf 17 Millionen Franken ansteigt.

Der Verteilschlüssel für die Gelder aus dem Topf der Verkehrssteuern berücksichtigt die Fläche und die Einwohnerzahl der Gemeinden. Er wird auch für die sechs Prozent aufgrund der abgetretenen 200 Strassenkilometer angewendet, obwohl einzelne Gemeinden keine Abschnitte des Kantons übernehmen müssen. Das sei dennoch fair, findet Haag. Einerseits hätten die besonders betroffenen Gemeinden in den vergangenen rund 30 Jahren von den Kantonsstrassen auf ihrem Gemeindegebiet profitiert. Anderseits habe der plötzlich erhöhte Anteil an Kantonsstrassen auch Einfluss auf den kantonalen Finanzausgleich.



Die Gemeinden schauen genau hin

Die Thurgauer Gemeinden gehen bei dieser Vorlage noch über die Bücher. «Wir werden diese gewichtige Vorlage genau analysieren», sagt Kurt Baumann, Präsident des Verbands Thurgauer Gemeinden. Grundsätzlich stellten sich die Fragen, ob die zusätzliche finanzielle Belastung mit den vorgeschlagenen Abgeltungen gestemmt werden könne und ob durch die unterschiedliche Betroffenheit der einzelnen Gemeinden keine Ungerechtigkeit entstehe.

Regierungsrätin Haag ist sich bewusst:

«Die Vorlage dürfte viel zu reden geben.»

Nach fast 30 Jahren soll nun aber diese Pendenz vom Tisch. Bisher habe man sich wohl gescheut, die Sache anzupacken. Sicher ist, dass der Widerstand gross sein kann. Im Grossen Rat sind die Gemeindevertreter eine Macht.

Die Vernehmlassung startet am 8. Mai und dauert bis August. Zuvor würden mit besonders betroffenen Gemeinden Gespräche geführt werden, sagt Haag. Anklopfen wird sie wohl auch im Gemeindehaus von Fischingen. Mit 14 Kilometern Kantonsstrassen, die an die Gemeinde übergehen sollen, sind dort die Auswirkungen dieser Vorlage am grössten. Das umfangreiche Dossier des Kantons sei eingetroffen, sagt Gemeindepräsident René Bosshart. Für eine Einschätzung will er sich aber vertiefter mit der Vorlage befassen.