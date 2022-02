Vorgeschmack Viel los im Rungglä-Land: Frauenfelder Fasnachtsvereine nehmen die Altstadt schon vorzeitig in Beschlag Am Samstag haben sich die Frauenfelder Fasnachtsvereine in der Altstadt zu einem Vorfasnachtsanlass getroffen. Stimmung machten die rund 30 Musikantinnen und Musikanten der «Rungglä-Süüder», die mit einem neuen Motto und neuen Gwändli aufwarteten. Manuela Olgiati 20.02.2022, 16.45 Uhr

«Alice im Rungglä-Land»: So lautet das neue Motto der Frauenfelder Guggenmusik Rungglä-Süüder. Bild: Manuela Olgiati

Ho Narroo – bunt, schrill und spontan. Das alle komponiert mit der Frühlingsstimmung: So präsentierte sich am Samstagnachmittag in der Altstadt die Guggenmusik Rungglä-Süüder unter dem Motto «Alice im Rungglä-Land» in ihren neuen Gwändli. Dazu beleuchteten Sonnenstrahlen die offene Bühne beim Meitlibrunnen. 30 Guggen-Musikanten und -Musikantinnen boten ein mitreissendes Platzkonzert, das «gluschtig» macht. Denn so richtig los geht die Fasnacht ja erst am kommenden Schmutzigen Donnerstag. Dann startet in Frauenfeld die närrische Zeit.