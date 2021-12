Frauenfelder Mittsommerfest 2022

Vorfreude Noch ein halbes Jahr warten auf das Frauenfelder Mitsommerfest 2022: OK des Stadtfests gibt Einblick in Vorbereitungen Vom 17. bis 19. Juni 2022 soll in Frauenfeld die zweite Ausgabe des Mitsommerfests über die Bühne gehen. Wie die Veranstalter mitteilen, halten sie an ihren Plänen fest, obwohl die Coronapandemie noch eine grosse Unwägbarkeit darstelle. Abgesehen davon ist schon vieles auf gutem Weg. 19.12.2021, 16.15 Uhr

Am Frauenfelder Mitsommerfest 2019. Bild: Donato Caspari

Frauenfelderinnen und Frauenfeldern haben sich das Wochenende vom 17. bis 19. Juni 2022 wohl schon längst in die Agenda eingetragen. Dann findet zum zweiten Mal nach 2019 das Mitsommerfest statt. Nun gibt das OK einen Einblick in die Vorbereitungen. Für die Festausgabe 2022 hätten viele, vor allem lokale Unternehmen ihr Mitwirken zugesagt. So unterstützen gemäss Medienmitteilung die Thurgauer Kantonalbank, die Mobiliar Frauenfeld, Controlla sowie das Zaunteam Thurgau und das Migros Kulturprozent das Fest. Als Getränkepartner konnten Goba aus Appenzell sowie die Brauerei Falken, Möhl und Getränke Hahn aus Frauenfeld gewonnen werden. Visuell werden Raumwerke, Capa Nägeli sowie Innoraum das Mitsommerfest unterstützen. Gespräche mit weiteren potenziellen Partnern laufen derzeit.

«Überhaupt soll das Fest optisch noch schöner werden als bei der ersten Ausgabe 2019.»

Dafür investieren die Gesamtplaner des Organisationsteams derzeit viel Zeit. Wieder geben werde es die beliebten Gauklerplätze, die weiter aufgewertet werden. Für Auftritte auf den Gauklerplätzen, die geeignet seien für Kleinkünstler, kleinere Musikformationen oder Darbietungen wie Zaubertricks gebe es noch einige wenige freie Plätze. Das Programm des Fests werde Anfang 2022 finalisiert und sei dann auf www.mitsommerfest.ch zu finden.

(Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) Eröffnung des Mitsommerfestes am Freitagabend. (Bilder: Andrea Stalder) Das OK an der Tafel. Stadtpräsident Anders Stokholm geht ebenfalls ans Mitsommerfest.

50 Stände rund um die Promenade

Für kulinarische Highlights, die wiederum an der langen Tafel unter den Bäumen konsumiert werden können, hätten sich bereits viele Frauenfelder Vereine angemeldet. Zudem konnten lokale Produzenten gewonnen werden, die in Zusammenarbeit mit Vereinen ihre Produkte anbieten. Insgesamt 50 Stände werde es rund um die Promenade, im Botanischen Garten sowie auf dem Konviktplatz geben. Ebenfalls klar sei, dass es erneut eine Mitsommerfest-Afterparty geben wird in bekannten Frauenfelder Nachtlokalen. Mit den lokalen Partnern, die bereits zugesagt hätten, erfülle das OK einen der angestrebten Werte:

2019: das erste Frauenfelder Mitsommerfest. Bild: Donato Caspari

«Das Fest soll möglichst von Lokalen mit lokalen Produkten geprägt werden. Nachhaltigkeit wird wiederum gross geschrieben am Mitsommerfest 2022.»

So kommt auch nächstes Jahr Mehrweggeschirr zum Einsatz. Das OK habe ausserdem den Anspruch, das Fest für alle erschwinglich und zugänglich zu machen. Wie bei der ersten Ausgabe soll auch 2022 für alle etwas dabei sein – ob bezüglich Essen oder Festprogramm.

Vorfreude verschenken leicht gemacht

Kurz vor Weihnachten biete sich die Gelegenheit, mitsommerliche Vorfreude zu verschenken. Auf www.mitsommerfest.ch/fest-geschenke können Gutscheine bestellt werden, etwa um «eis go zieh» am Mitsommerfest. Auf die gleiche Art kann man auf der Website auch Fan werden vom Fest oder einen symbolischen Meter der langen Tafel kaufen. Bezahlen kann man die Festgeschenke per Twint oder Rechnung. Wieder geben wird es auch das beliebte Murggold als Gutscheinsystem für das lokale Gewerbe. Viele Partnerschaften konnten diesbezüglich bereits abgeschlossen werden, weitere Interessierte dürfen sich gemäss Mitteilung gerne an marketing@mitsommerfest.ch wenden.

Am Mitsommerfest 2019. Bild: Donato Caspari

Das Organisationsteam plane zusammen mit den Vereinen und Partnern in den nächsten Monaten intensiv und sei zuversichtlich, das Fest im Sommer 2022 durchführen zu können. Gerade die letzten Wochen hätten jedoch gezeigt, dass die Pandemie noch nicht überstanden ist. Aus diesem Grund beobachten die Organisatoren die Situation laufend und behalten sich vor, entsprechende Änderungen an den Plänen vorzunehmen, sollte es die epidemiologische Lage verlangen. (red)

Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Juni 2022. Weitere Informationen sind zu finden auf www.mitsommerfest.ch.