Marcel Hug macht voll motoviert weiter.

Behindertensport Vorfreude auf neue Glanzpunkte: Marcel Hug macht weiter Weshalb sich der Thurgauer Weltklasse-Rollstuhlsportler Marcel Hug dazu entschieden hat, seine glanzvolle Karriere fortzusetzen. Jörg Greb 31.01.2022, 05.10 Uhr

Marcel Hug hat auch mit 36 Jahren noch sportliche Ziele.

Die Frage erforderte Raum und Zeit: Wie weiter nach der erfolgreichsten Saison, nach den vier Paralympics-Goldmedaillen, den Marathon-Triumphen, dem Gesamtsieg der Marathon-Majors-Serie, der Wahl zum Behindertensportler des Jahres? Mitte November ging der an Höhepunkten reiche Herbst für Marcel Hug zu Ende. Eine seltsame Konstellation ergab sich: «Die Zeit hatte gefehlt, um die einzelnen Erfolge zu geniessen und ihnen den gebührenden Platz einzuräumen. Vielmehr hiess es abhaken, beiseitestellen, die nächste Herausforderung anzusteuern.» Spätestens nach den Paralympics sah sich der Thurgauer damit konfrontiert.

Auf dem Höhepunk zurücktreten war eine Option

Zuerst hatte die Konzentration den Gold-Entscheidungen in Tokio gegolten. Und als dieses Highlight vorüber war, galt der Fokus sofort den prestigeträchtigen und finanziell attraktiven Städtemarathons – notabene nach der langen Coronapause. «Das forderte, laugte aus», spürte Hug hinterher in einer Art und Weise, wie er sich in seiner langen Sportlerkarriere noch nie erlebt hatte. «Mir scheint noch immer vieles surreal», fügt er an. «Das Intensive, der neue Rennrollstuhl, die Reisen, die Restriktionen durch Corona – alles absorbierte viel Energie.»

Gerade im Wissen dieser Besonderheiten wollte sich der 36-Jährige die Antwort auf die Frage nach der Zukunft nicht leichtmachen. Abtreten auf dem Höhepunkt, weitermachen im bewährten Stil, Anpassungen vornehmen, das nach wie vor vorhandene Potenzial aber weiter nutzen, hiessen auf einen einfachen Nenner gebracht die Optionen. Hug kam zum Schluss: «Das Feuer für den Spitzensport ist nach wie vor riesig.» Neue Ziele will er sich setzen und seinen Fokus anpassen, Visionen entwickeln.

Marathons und Weltrekord über 5000 Meter im Fokus

Den Marathons will Hug treu bleiben, ebenso der Bahn. Keine Konzentration schenken möchte er aber in Zukunft den kurzen, schnelleren und impulsiveren Mittelstrecken-Distanzen über 800 und 1500 Meter. Vielmehr reizt ihn die Wiederholung seines Gesamtsieges an den Marathon Majors. Und den einst verlorenen Weltrekord über 5000 Meter auf der Bahn peilt der Thurgauer ebenfalls an.

Festgelegt zum Weitermachen haben sich Hug und sein Coach Paul Odermatt vorerst für ein Jahr. Zeit lassen will sich der 36-Jährige auch mit der Frage, ob es danach für ihn in Richtung Paralympics 2024 weitergehen soll. Klar geworden ist dem Thurgauer aber auch: Die Frage nach den beruflichen Perspektiven nach seiner erfolgreichen Sportlerkarriere ist präsenter geworden.