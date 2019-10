Vor Waldrundgang in Warth-Weiningen: «Wer verbissen durch die Welt rennt, übersieht viel Schönes»

Sie arbeitete lange in einer Führungsposition in der IT-Branche. Dann nahm sie sich eine Auszeit, wanderte von Kreuzlingen nach Genf und entdeckte, wie gut ihr die Natur tut. Jetzt bietet Nicole Schwalda nebst Coachings und Seminaren Waldbaden an. Es wirkt entschleunigend und öffnet den Blick für schöne Kleinigkeiten.