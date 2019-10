Vor der Frauenfelder Herbstmesse: «Wir wollen die beerdigte Martini-Mäss nicht einfach kopieren»

Die letzten Vorbereitungen laufen für die erste Frauenfelder Herbstmesse in der Konvikthalle vom 26. und 27. Oktober. Messeleiterin Bettina Meile erzählt, was die Besucher erwarten dürfen und wie viel Geist der altehrwürdigen Martini-Mäss in ihr Konzept eingeflossen ist.