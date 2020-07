Vor 150 Jahren war das Gewerbe im Gegensatz zur Schweiz nur in der Thurgauer Handelsvereinigung willkommen Die Geschichte der Industrie- und Handelskammer Thurgau geht aufs Jahr 1870 zurück, als in Weinfelden die Handels- und Gewerbegesellschaft des Kantons Thurgau gegründet wurde. Seitdem machte die IHK einen steten Wandel durch. Ein Rückblick auf die ersten 50 Jahre. Christof Lampart 13.07.2020, 05.20 Uhr

Der Weinfelder «Trauben» um das Jahr 1928. Hier fand einige Jahrzehnte zuvor die Gründungsversammlung statt. Bild: PD/Sammlung Martin Sax

Der Anstoss kommt von ausserhalb des Kantons. Die Handelskommission Glarus initiiert im Jahr 1869 die Schaffung eines Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins. In einem Rundschreiben, das an alle ihr bekannten Handelskommissionen, Börsenvereine und anderen wirtschaftlichen Vereinigungen geht, regt diese an, «es sollten sich die Industriellen der Schweiz zur Förderung der kommerziellen und gewerblichen Zwecke vereinigen».

Dabei müsste sich dieser Zentralverein, so die Idee der Glarner, auf die in den Kantonen bestehenden Vereinigungen stützen können. Dem Zentralorgan soll vor allem die Aufgabe zufallen, die Verbindung zum schweizerischen Handels- und Zolldepartement herzustellen und als Vermittler zwischen diesem und den Kreisen von Handel und Industrie zu wirken.

Die Einladung zur Gründung aus dem Amtsblatt im Jahr 1870. Bild: PD

Ein verständlicher Wunsch, denn noch bis Mitte des 19.Jahrhunderts verfolgen viele wirtschaftliche Zentren und Organisationen Helvetiens in weitgehend regionaler Isolation ihre Geschäfte. Dabei gibt es jedoch auch das Kaufmännische Direktorium St.Gallen, das schon dazumal weltweite Beziehungen pflegt und ein entsprechendes Ansehen geniesst. Will der «Rest der Schweiz» also nicht den ökonomischen Abschluss an den «Rest der Welt» verlieren, so muss gehandelt werden – diese Erkenntnis gewinnt landesweit in Handel, Gewerbe und Industrie nach und nach die Oberhand.

Nur die Thurgauer nahmen das Gewerbe auf

Als am 15.November 1869 auf Initiative der Glarner hin zu einer ersten Konferenz nach Bern eingeladen wird, glänzt der Thurgau – mit Abwesenheit. Denn der Thurgau strebt einen Sonderweg an: Einen Verband, in dem nicht nur die verschiedensten Branchen des Handels und der Industrie Unterschlupf fänden, sondern auch das klassische Gewerbe sowie kleinere Gewerbevereine.

Unter der Leitung des umtriebigen Thurgauer Regierungsrates Johann Ludwig Sulzberger (1815 bis 1882), Vorstand des kantonalen Departements des Innern, wird deshalb die «Handels- und Gewerbegesellschaft des Kantons Thurgau» bereits am 20.Februar 1870 im Beisein von 46 Repräsentanten des grösseren und kleineren Gewebes gegründet. Der Mitgliederbeitrag beläuft sich auf ein bis zwei Franken und die Druckkosten für die ersten Statuten übernimmt die Thurgauer Regierung. Damit kommt der Thurgau der schweizerischen Gründung zuvor.

Obwohl die schweizerische und die thurgauische Gründung zeitlich sehr nahe beieinanderliegen, unterscheiden sie sich doch in der Ausrichtung klar: Während der Schweizerische Handels- und Industrie-Verein eine reine Organisation des Handels und der Industrie ist, ist anfänglich in der thurgauischen Lösung auch das Gewerbe stark vertreten.

Ein wesentlicher Grund für diesen Sonderweg dürfte gewesen sein, dass die klassische Industrie zu dieser Zeit im Thurgau noch nicht stark vertreten war, das Gewerbe hingegen schon. Oder anders gesagt: Ohne den Miteinbezug des Gewerbes wäre eine solche Gründung im Thurgau und somit den Anschluss an die restliche Schweiz wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Zumal der Handel damals noch viel weniger ausgeprägt war als die Industrie.

An der Gründungsversammlung des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins (jener wirtschaftlichen Vorgängerorganisation also, die sich im Jahr 2000 durch die Fusion mit der Gesellschaft zur Förderung der schweizerischen Wirtschaft zur heutigen Economiesuisse zusammenschloss) vom 12.März 1870 in Bern stellen die Thurgauer sogar den Antrag, im schweizerischen Verein das Gewerbe ebenfalls zu berücksichtigen. Sie ziehen ihr Begehren jedoch zurück, als sie einsehen müssen, dass ihr Vorhaben aussichtslos ist.

Von der Gründung des Gewerbeverbands nimmt die Handelsgesellschaft nur beiläufig Notiz

Die Verbindung zwischen Industrie und Gewerbe erweist sich im Thurgau in den ersten 20 Jahren als ziemlich dauerhaft, während die Abgrenzung zur Landwirtschaft meist sehr deutlich gemacht wird. Zwar kommt es 1876 zu Bestrebungen, einen Gewerbe- und Industrieverein protektionistischer Richtung zu gründen – zum Zollschutz der Baumwollindustrie –, doch versandet die Aktion.

Die Zahl der Mitglieder erlebt Höhen und Tiefen. Von 44 bei der Gründung konnte diese bis 1880 auf 126 gesteigert werden – nur um zur Jahrhundertwende wieder deutlich unter 100 Mitglieder zu fallen. Auch eine Namensänderung wird immer wieder diskutiert. Aktiv werden die lokalen Gewerbevereine in der Absicht gefördert, dass sie sich vermehrt in die Geschäfte der Handels- und Gewerbegesellschaft des Kantons Thurgau einbringen. 1880 wird der Schweizerische, 1882 der Thurgauer Gewerbeverband gegründet. Von beiden Ereignissen nimmt die Handels- und Gewerbegesellschaft des Kantons Thurgau nur beiläufig Notiz.

Teilnahme der Konstanzer an Landesausstellung sorgt für Ärger

In den ersten Jahren entwickelt die heutige IHK eine rege Tätigkeit. Schon in den Anfangsjahren ist der Kampf für den Freihandel, gegen Protektionismus und Handelshemmnisse im In- und Ausland ein zentrales Anliegen. Die eidgenössische Zollrevision ist ebenso rege besprochenes Thema wie auch das Bundesgesetz über die Fabrikverhältnisse, der Schutz von Erfindungspatenten oder die einheitliche Bezeichnung der metrischen Masse und Gewichte.

Die Teilnahme an der ersten Weltausstellung auf deutschsprachigem Boden, 1873 in Wien, stösst im Thurgau mit 50 registrierten Ausstellern auf grosses Interesse. Ärger gibt es hingegen bei der Zulassung zur schweizerischen Landesausstellung in Zürich 1883. Das Thurgauer Kommissariat protestiert erfolglos gegen die Zulassung verschiedener Konstanzer Gewerbetreibender. Diese sollen ihre Ausstellungsgegenstände zum grössten Teil in Konstanz verfertigt und in Kreuzlingen nur montiert haben.

Nach der Jahrhundertwende braucht es einen Neubeginn

Gegen 1900 erlahmt jedoch, aus heute unerfindlichen Gründen, die Vereinstätigkeit. Gedruckte Jahresberichte bleiben aus, die Direktion tagt 1900 und 1901 gerade noch zweimal. Nach einem Unterbruch von drei Jahren wird 1904 der Verein unter der Führung von Nationalrat Johann Philipp Heitz (1850-1909) wiederbelebt. Ohne auch nur ein Wort über die Pause zu verlieren, wird das Protokoll der letzten vorangegangenen Sitzung vom 25.Mai 1901 zur Kenntnis genommen. An der Generalversammlung von 1904 gibt es einen neuen Namen: Der Verein heisst nun Thurgauischer Handels- und Industrieverein – vom Gewerbe ist keine Spur mehr zu lesen.

Während des Ersten Weltkrieges wird der Ruf nach einer Handelskammer mit ausgebautem Sekretariat laut, und am 25. Februar 1919 kommt es in Weinfelden vor mehr als 120 Personen zur umfassenden Statutenrevision. Zwar bleibt der Name, doch als Vereinsvorstand tritt an die Stelle der Direktionskommission nun die Handelskammer. Diese vertritt ab sofort den Verein nach innen und aussen. Der Sitz der Handelskammer wird Weinfelden.

Die Jahre danach verlaufen in organisatorischer Hinsicht ruhig. Der Verein wächst bis zum 50-Jahr-Jubiläum im Jahr 1920 auf 466 Mitglieder an. Eine besondere und wesentliche Aufgabe des mittlerweile professionalisierten Sekretariates ist der Ursprungszeugnisdienst. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg sind die Bestätigungen von besonderer Bedeutung, dass feindliches Material und Arbeit den von den Siegermächten zugelassenen Anteil nicht übersteigen.

Nur langsam weichen die Restriktionen auf, nur um später wieder durch äussere Umstände (Zweiter Weltkrieg, diverse Zahlungsabkommen, Blockadebestimmungen, Ausfuhrvorschriften oder schwarze Listen) kassiert zu werden. Der ehemalige Sekretär des Thurgauer Handels- und Industrievereins, Robert Helg, hält 1970 in seiner Festschrift zum 100-Jahr-Jubiläum fest: «So kommt es, dass der Ursprungszeugnisdienst seit seiner Übernahme für das Sekretariat eine wesentliche Bedeutung nie verloren hat.»