Athletin Nicola Spirig an der Dreiseenstafette Hüttwilen

Sport Von Tokio nach Hüttwilen: Athletin Nicola Spirig läuft an der Dreiseenstafette mit An der Dreiseenstafette mit abgeändertem Konzept nahm erstmals eine Profisportlerin teil – Triathletin Nicola Spirig. Der Wettkampf fand wegen des Hochwassers als Duatholn statt. Manuela Olgiati 22.08.2021, 17.00 Uhr

Profisportlerin Nicola Spirig an der Dreiseenstafette in Hüttwilen. Bild: Michel Canonica

An der Dreiseenstafette (DSS) in Hüttwilen ist nebst 240 Teilnehmern auch Profitriathletin Nicola Spirig Hug am Start. Strahlend und leicht läuft die 39-jährige Athletin mit der Startnummer 526 an den Zuschauern vorbei, gerade bis zum Endspurt. Am Ziel warten bereits ihre Fans mit dem Smartphone in der Hand. Die Mitstreiter an der DSS wollen ein Selfie mit Nicola Spirig haben. Auch unter den Zuschauern eilen Fotografen zum Superstar in Hüttwilen. Speaker Olivier Frei und sein Kollege informieren sachkundig.

Die Mädchen reichen den Sportlerinnen und Sportlern Wasser. Bild: Michel Canonica

Laufen und Velofahren gingen am Sonntag in Hüttwilen als Duathlon über die Bühne. Der multisportive Anlass fand wegen des Hochwassers am Hüttwilersee erstmals in seiner fast 80-jährigen Geschichte nicht am See sondern auf der Sportanlage im Dorf statt. An der kurzen Stafette nahmen 110 Sportler teil. An der langen Stafette waren 130 Teilnehmer.

Vater begleitet Nicola Spirig

Athletin Spirig sagt:

«Ich bin glücklich, dass das OK die DSS trotz abgeändertem Konzept durchführte.»

Hüttwilen sei für sie ein gutes Training. Ihr Vater meldete die Spitzensportlerin noch am Freitag kurzfristig an. Er begleitete seine Tochter auf dem Bike. Dass die Disziplin Schwimmen, wegen des Hochwassers nicht stattfinden kann, nimmt die Triathletin gelassen.

Nicola Spirig auf dem Velo. Bild: Michel Canonica

Aus den Augenwinkeln habe sie das Seebachtal sehen können. «Diese Region gefällt mir sehr.» An einem Wettkampf im Thurgau war sie noch nie. Ihr Trainer habe ihr vorgeschlagen, nach den olympischen Spielen mit kleinen Wettkämpfen weiter zu trainieren. Natürlich habe die Nervosität am Start in Hüttwilen nicht denselben Charakter wie an einer Olympiade.

«Es war lässig, auch die Begegnungen mit den Läufern anderer Kategorien.»

Sandro Bauer, Präsident vom OK der Dreiseenstafette Hüttwilen Bild: Manuela Olgiati

Das sagt Spirig. Die Stimmung sei gut. Sie windet dem Hüttwiler Organisationskomitee mit Präsident Sandro Bauer ein Kränzchen. «Die DSS durchzuführen, war ein richtiger Entscheid.» Das OK habe acht Jahre warten musste, bis eine Profisportlerin kam. Spirig hofft, dass noch viel mehr Profiathleten an einer nachfolgenden DSS teilnehmen werden

Teilnehmerinnen des Dreiseenstafette in Hüttwilen. Bild: Michel Canonica

Zum zehnten Mal ist die Landi mit dabei

«Ich bin froh, dass das Konzept passt», sagte Bauer. Wegen des Schutzkonzeptes kamen weniger Besucher als in anderen Jahren. Doch die Teilnehmer sind zufrieden. Nadja Widmer vom Sportclub Hulftegg freute sich, dabei zu sein. «Mit zwei Mannschaften ist die Landi bereits zum zehnten Mal an diesem sportlichen Anlass dabei», sagt Ruedi Grunder, Geschäftsführer der Landi Hüttwilen.

Julian Holenweger aus Uesslingen ist wegen seiner Freundin da, welche die olympische Distanz zurücklege. Spirig fuhr von ihrem Wohnort Bachenbülach in rund eineinhalb Stunden nach Hüttwilen, denselben Weg legte sie am Nachmittag wieder in Rekordzeit zurück. Denn Zuhause warten ihr Ehemann Reto Hug und die drei Kinder. «Doch erst werde wir in der Festbeiz etwas essen gehen», sagt Spirig.