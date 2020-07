Von Kopf zu Kopf Ein Streifzug durch alle kantonalen Museen zeigt die vielfältigen Herangehensweisen an die aktuelle Ausstellung «Thurgauer Köpfe». Sebastian Keller 10.07.2020, 05.00 Uhr

Kurator Dominik Streiff Schnetzer in der Ausstellung im Alten Zeughaus Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Kliby und Caroline, Peter Spuhler, Karl Keller-Tarnuzzer, ein Bohrkopf, Margrit Roesch-Tanner, Saskia Egloff, Victor Fehr, Kaiserin Eugénie: Sie alle sind Thurgauer Köpfe – und daher Teil der aktuellen Ausstellung der sechs Museen. Am Donnerstag organisierten die Verantwortlichen eine Rundfahrt mit Halt an allen Museums-Stationen. Die Thurgauer Zeitung ist zugestiegen.

Die Fahrt wird zu einer Begegnung mit Bekannten, Unbekannten, Toten wie Lebendigen. Und endet mit der Erkenntnis: Potenziell ist alles und jeder ein Thurgauer Kopf. Im Alten Zeughaus zu Frauenfeld begrüsst ein Porträt von Napoleon III. die Besucher zur interaktiven Ausstellung. «Er gehört zu den bekanntesten Thurgauer Köpfen», sagt Kurator Dominik Streiff Schnetzer. Zumindest, was die Toten betrifft. Das hat das Historische Museum mittels Umfrage erhoben.

Bei den Lebendigen ist Stadler-Patron Peter Spuhler der erstgenannte. Früher wie heute brauchte es, um als Kopf in die Köpfe zu gelangen, ein Medium. Heute schaffen dies auch Personen mit einem kleinen Budget – Instagram und Youtube sei Dank. Vor 100 und mehr Jahren konnten es sich meist nur Gutbetuchten leisten, sich porträtieren zu lassen.

Ein paar Häuser weiter warten das Museum für Archäologie und das Naturmuseum mit ihren Interpretationen des Kopf-Themas auf. Im dritten Stock fliessen die Ausstellungen beider Museen ineinander. Die Archäologen beleuchten das Leben und Wirken von KKT, Karl Keller-Tarnuzzer, der zahlreiche Ausgrabungen zwischen Bodensee und Hörnli leitete. «Er ist mir ans Herz gewachsen», sagt Museumschef Urs Leuzinger über KKT.

Die Scheinwerfer des Naturmuseums sind auf eine Wand mit Trophäen gerichtet. Ein Wildschweinschädel hängt dort ebenso wie der Schädel eines Hechts. Diese Objekte stammen meist aus Nachlässen. «Schädel sind für jedes Naturmuseum zentral», sagt Sammlungskuratorin Barbara Richner. Vieles lässt sich an ihnen ablesen, vergleichbar mit Informationen, die sich auf Computerchips finden.

Frauen im Fokus und ein Hahn in der Kartause

In der Idylle der Kartause Ittingen spielen Frauen und ein Mann die Hauptrolle. Das Kunstmuseum rückt Frauen ins Zentrum. Kuratorin Stefanie Hoch erzählt, man wollte ursprünglich zwölf Frauen und ihre Werke zeigen. Schliesslich seien es über 20 geworden. Daraus lässt sich zweierlei schliessen: Frauen waren künstlerisch tätig, aber eben auch, ohne je im Rampenlicht zu stehen.

Das Kunstmuseum zeigt auch Frauen, die ihre eigene Karriere für Mann und Familie opferte. So etwa Margrit Roesch-Tanner, die Frau des Malers Carl Roesch. In der Beschreibung heisst es: «Sie stellte ihre schöpferische und organisatorische Tätigkeit ganz in Dienst der künstlerischen Karriere ihres Mannes.» Im Kunstmuseum stehen nun aber ihre Werke im Mittelpunkt. Ihr Mann ist dennoch in der Ausstellung zu sehen: Auf Fotografien von Rosmarie Emma Bär, deren Werke ebenfalls gezeigt werden.

Der Hahn im Kartauser-Korb ist Victor Fehr – wenn man so will. Das Ittinger Museum widmet dem Bankierssohn aus St.Gallen die ganze Ausstellung. Fehr – auch im zivilen Umfeld als «Herr Oberst» angesprochen – lebte während 71 Jahren im ehemaligen Kloster. Er kaufte es 1867 als 21-Jähriger. Laut Begleitbuch war Fehr der wohl langjährigste Bewohner der Anlage. Und er habe «wesentlich dazu beigetragen, dass sie in der heutigen Form erhalten geblieben ist».

Dank hat auch Kaiserin Eugénie verdient. Sie schenkte dem Kanton 1906 das Schlossgut Arenenberg. Und dort ist derzeit in einer üppigen Vitrine der kaiserliche Hausrat zu bestaunen. Schulbücher ihres Sohnes Louis Napoléon ebenso wie Schmuck und Waffen. Am morgigen Samstag, 11. Juli, jährt sich ihr Todestag zum 100. Mal.