«Der Meeresboden ist nur lückenhaft erforscht»: Warum es den Thurgauer Adrian Bodenmann auf die hohe See zieht

Adrian Bodenmann im Garten seines Elternhauses in Erlen. Bild: Andrea Stalder

«Eigentlich wäre ich jetzt auf dem Meer», sagt Adrian Bodenmann daheim in Erlen, im Büro seiner Eltern, «aber wegen Corona mussten alle Forschungsschifffahrten auf das nächste Jahr verschoben werden».

Bodenmann arbeitet an der Uni Southampton an Systemen zur Erforschung des Meeresbodens, kann derzeit aber nicht an seinen Arbeitsplatz. Er sagt:

«Im Moment entwickle ich ein Computerprogramm weiter. Solange ich Internetanschluss und einen vernünftigen Bildschirm habe, kann ich fast überall arbeiten.»

Dass Bodenmann in der Schweiz ist, kam in den letzten Jahren selten vor. Nach dem Mikrotechnik-Studium an der ETH Lausanne wohnte er neun Jahre in Japan, kam dort erstmals mit der Unterwasserrobotik in Kontakt und lernte seine Freundin kennen.

2018 zogen die beiden nach Southampton, weil auch Bodenmanns Professor dort eine Stelle antrat. Über seine neue Heimat sagt der Erler:

«Southampton ist nicht gerade die Perle Südenglands, aber durchaus eine interessante Hafenstadt.»

Southampton sei von der Industrie geprägt und: «Auswüchse der Privatisierung machen sich bemerkbar.» So gebe es in der Stadt zwei Busunternehmen mit ähnlichen Routen, aber unterschiedlichen Tickets. Bodenmann erklärt: «Ich löse immer nur ein einfaches Billet, weil ich nicht weiss, welcher Bus mich zurückfahren wird.»

Zum schlechten Ruf der englischen Küche sagt er: «Nach neun Jahren in Japan, wo das Essen eine grosse Bedeutung hat, musste ich mich umgewöhnen.»

Trotzdem hat er sein neues Leben schätzen gelernt. Er mag die flache Landschaft, die für Velotouren rund um die Stadt geeignet ist. Er unternimmt Ausflüge an die Küste, spielt zweimal wöchentlich Badminton und sagt:

«Mir gefällt die Gelassenheit der Engländer.»

Sie lebten nach dem Motto «keep calm and carry on», was bedeutet «bleib ruhig und mach weiter». Diese Haltung sei im öffentlichen Leben und insbesondere in den städtischen Pubs spürbar: «Das Pub ist in England die verlängerte Stube. Es kommen alle zusammen, mit Freunden, Babys und dem Hund.»

Den Geheimnissen des Meeres auf der Spur

Bodenmann ist nicht in Southampton, um die englische Küche und die Pubkultur zu geniessen, sondern um ein neues Unterwasser-Kamerasystem zu entwickeln. Er sagt:

«Der Meeresboden ist nur lückenhaft erforscht.»

Das von Adrian Bodenmann mitentwickelte Kamerasystem taucht mit dem Unterwasser-Roboter «Autsub6000» des englischen «National Oceanography Centre» auf bis zu 3'000 Meter Tiefe. Bild: PD

Das von ihm mitentwickelte Kamerasystem nimmt, an einen Unterwasserroboter gekoppelt, selbständig Bilder vom Meeresboden auf. Mit der Projektion eines Lasers werden die Bilder zu 3D-Rekonstruktionen des Meeresgrunds zusammengesetzt. Diese Darstellungen helfen unter anderem Meeresbiologen, das Leben unter Wasser genauer zu verstehen. Bodenmann hat die gesamte Entwicklung des Systems mitgestaltet: «Ich war schon bei der Ideenfindung dabei und setze nun das von mir mitentwickelte System im Meer ein.»

Zurzeit arbeitet der Forscher an einem neuen Algorithmus. «Er zeigt uns an, wie präzis unsere Rekonstruktionen sind», sagt Bodenmann. Wichtig sei das vor allem, wenn gewisse Gebiete über einen längeren Zeitraum mehrmals aufgenommen werden:

«Wir berechnen unter anderem, ob und wie sich Tierkolonien auf dem Meeresgrund ausbreiten.»

Der neue Algorithmus erlaube es, herauszufinden, ob solche Kolonien tatsächlich grösser oder kleiner werden oder ob die Unterschiede auf die Ungenauigkeit der Messung zurückzuführen seien.

Ein ganzes Team kümmert sich auf den Forschungsmissionen um den Unterwasserroboter. Bild: PD

Wochenlang nichts als blau und weiss

Für die Uni Southampton verbringt Bodenmann einige Wochen pro Jahr auf See. Über die Missionen sagt er:

«Das Leben auf dem Schiff ist zwar spannend, aber auch anstrengend. Wir Ingenieure haben kaum anderes zu tun als zu arbeiten.»

Auf See fehlt ihm vor allem die Abwechslung: «Man ist umgeben von blau und weiss, sieht wochenlang immer nur die gleichen Leute und ist völlig abgeschottet vom Rest der Welt. Ich vergesse manchmal, welcher Wochentag ist.»

Wasser, soweit das Auge reicht: Die Aussicht auf einem Forschungsschiff ist zwar idyllisch, aber eintönig. Bild: PD

Trotz aller Widrigkeiten: Bodenmann liebt die Missionen auf dem Forschungsschiff und geniesst es, sein Kamerasystem in der Praxis einzusetzen. «Es ist immer ein Höhepunkt, wenn der Roboter nach Stunden in tausenden Metern Tiefe mit Gigabytes an Bildern und Daten wieder heil zurückkommt.»

Wenn der Unterwasserroboter nach einem Tauchgang zurückkehrt, hängen ihn die Forscher an einen Kran und befördern ihn aufs Deck. Bild: PD

Dann hieven die Forscher den Roboter an Deck und beginnen sofort mit der Auswertung – egal, zu welcher Tageszeit. Bodenmann sagt: «Auf einem Forschungsschiff im 24-Stunden-Betrieb arbeitet immer jemand.»

Um wenigstens ein bisschen Normalität zu erleben, lenken sich die Forscher abends im Schiffs-Pub mit TV, Dartscheibe und Töggelichaste von der Arbeit ab. Bei Wellengang sei das Töggele zwar besonders schwierig, sagt Bodenmann, ganz dem Motto «keep calm and carry on» lässt er sich davon aber nicht beirren:

«Die Wellen verleihen dem Spiel eine ganz neue Dimension.»