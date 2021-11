Liedermacherfestival zu Gast im Eisenwerk in Frauenfeld

Kleinkunst Von der liederlichsten Sorte: Das Liedermacherfestival Liederlich machte am Freitag im Eisenwerk in Frauenfeld Halt Zwischen bitterböse, herzig und sprachverspielt: Auf Einladung von Reto Zeller standen Axel Pätz, Remo Zumstein und Markus Schönholzer im Theater im Eisenwerk auf der Bühne. Die bekannt-beliebte Uta Köbernick fiel kurzfristig krankheitshalber aus. Christof Lampart 21.11.2021, 16.36 Uhr

Scheinbar netter Mensch: Markus Schönholzer im Theater im Eisenwerk mit Gitarre und Papiersack. Bild: Michel Canonica

Liederlich-Gründer und Moderator Reto Zeller hat fürs Jubiläum nicht nur sich, sondern auch dem Publikum einen Gefallen getan, indem er seine Lieblingskünstler zur Jubiläumstour einlud. Eigentlich hätte es am Freitagabend im Eisenwerk auch «Lieblingskünstlerin» heissen sollen, doch Uta Köbernick, die Berliner Schnauze mit Zürcher Migrationshintergrund, fiel krankheitshalber aus, weshalb nebst Reto Zeller in Frauenfeld nur Männer auf der Bühne standen: der Burgdorfer Fabulierer Remo Zumstein, der Songwriter Markus Schönholzer und Musikkabarettist Axel Pätz, der kurzfristig («heute Morgen in Hamburg abgefahren, um 15 Uhr hier beim Soundcheck») aus Norddeutschland angereist war und dafür einen Extraapplaus einheimsen durfte.

Dass Pätz die Witze seiner auf Schweizerdeutsch singenden Kollegen nicht verstand, machte nichts:

«Ich lache an den gleichen Stellen wie Sie, dann fällt es nicht auf.»

Das liess der Tastenkünstler das Publikum wissen. Dafür nutzte er seine Auftritte, um den Jugendwahn der Ü80-Generation zu geisseln und bitterböse zu demonstrieren, wie einst sehr lebendige, heute aber im wahrsten Sinne des Wortes verflossene Liebschaften sich dazu eignen, den Garten als Biodünger zum Erblühen zu bringen.

Publikum ist Dünger für die Künstler

Markus Schönholzer ohne Papiersack. Bild: Michel Canonica

Dünger für den Artisten ist auch das Publikum. Trotzdem wollte Reto Zeller anfangs von diesem wissen: «Wer bisch du? Und warum bisch do?» Nach der langen Zwangspause wüssten dies viele Kunstschaffende heute nicht mehr, so Zeller. Schliesslich seien sie nur knapp dem Schicksal der Fassbinder, der Schriftsetzern oder der Restaurantbesitzer ohne Terrasse entgangen.

«Wir Künstler müssen uns deshalb heute ernsthaft fragen: Können wir überhaupt noch vor einem Publikum spielen?»

Sie konnten. Und wie. Während Nordlicht Pätz eher die dunklen Seiten des Lebens grell ausleuchtete, gab sich Markus Schönholzer als der nette Mensch, der er auch in Wirklichkeit zu sein scheint. Aber seine Lieder sind nur oberflächlich unverbindlich. Der bewusst gesetzte (Leber-)Haken kommt bei Schönholzer perfide zum Schluss und erzielt so maximale Wirkung. Diese «Biedermeier und Brandstifter»-Attitüde verfängt auch bei Liedern, die mal ein wenig an Reinhard Mey, mal an Mani Matter erinnern. Lieder für Erwachsene, die auch Kinder mögen können – auch wenn sie die Hintergründe noch nicht verstehen. Dazu Schönholzers unschlagbare Mimik, die binnen Sekunden mal von doof über herzig bis hin zu unschuldslammmässig changiert – einfach köstlich.

Remo Zumstein aus Burgdorf im Eisenwerk Bild: Michel Canonica

Interessant, aber sperrig waren die Kurzgeschichten Remo Zumsteins. Er spielt mit Worten, wobei es oft nicht das Wort an sich ist, das zählt, sondern die Art und Weise, wie er es betont. Dass da ein ums andere Mal Fremdwörter schweizerdeutsch ausgesprochen werden, um eine Pointe zu enthüllen, erfordert vom Publikum eine ziemlich starke, eigene Anstrengung, will man dem Gesagten folgen können. Hier ein einfaches Beispiel dafür, wie Zumsteins Wortklaubereien funktionieren. Ein Fussballspieler möchte schlafen, derweil seine Frau noch mit ihm reden möchte. Darauf sagt dieser «Penalty» (ausgesprochen: «Penn Alti!»). Am Ende durfte noch das Publikum singen, indem es Liederreime, die Zeller vorsang, zu ergänzen versuchte, womit der Abend mit einem kollektiven Gemeinschaftswerk in Minne ausklang.