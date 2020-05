Von der Lehrtochter zur Inhaberin: Farije Baftojari hat die Druckerei Rauch in Basadingen übernommen Mit Mut zur Unternehmerin. Die vormaligen Druckereibesitzer hatten der Belegschaft gekündigt. Die 32-jährige interimistische Geschäftsführerin sprang in die Bresche. Dieter Ritter 22.05.2020, 16.45 Uhr

Farije Baftijari in ihrer Druckerei in Basadingen. Im Hintergrund die Stahlplaketten, die ein wichtiges Standbein für den Betrieb sind. (Bild: Dieter Ritter)

Als sie vor nunmehr 21 Jahren bei der Druckerei Rauch ihre Lehre als Siebdruckerin begann, konnte sie wohl nicht erahnen, dass sie dereinst Inhaberin dieser Firma werden sollte. So ist es aber gekommen. Farije Baftijari hat das vor 41 Jahren gegründete und seit 1988 in Basadingen ansässige Unternehmen gerettet. Die vormaligen Besitzer, André Schulthess und Michael Bremer, hatten der Belegschaft gekündigt. Begründung: «Es rentiert nicht mehr.» Baftijari bot Schulthess und Bremer den Kauf der Produktion an.