Von der Bühne in Eschlikon aus ging's singend und lachend durch die Schweiz Im Bächelacker in Eschlikon spannten ein Frauen- und ein Männerchor zusammen – zum Gusto aller Anwesenden. Christoph Heer 20.01.2020, 04.10 Uhr

Der Frauenchor Eschlikon-Münchwilen und der Männerchor Eschlikon stehen gemeinsam auf der Bühne. (Bild: Christoph Heer)

Die Liederabende sind mittlerweile fest in der Jahresagenda der hiesigen Einwohnerschaft vermerkt. Wenn der Frauenchor Eschlikon-Münchwilen unter der Leitung von Ernst-Markus Büchi mit dem Männerchor Eschlikon mit Dirigent Reto Schärli zusammenspannt, dann pilgert viel Volk in die Mehrzweckhalle Bächelacker in Eschlikon. Zwar blieben einige Tischreihen leer. Das könnte aber auch an den zahlreichen anderweitigen Unterhaltungen in den Nachbargemeinden gelegen haben. Wer sich einen gemütlichen, kurzweiligen Abend erhofft hatte, wurde nicht enttäuscht und war im Bäckelacker genau am richtigen Ort.

Show-Einlagen des Circus Balloni

Das Liederprogramm unter dem Motto «Schweizerreise» war unterhaltsam und abwechslungsreich. Ob Männerstimmen alleine, nur der Frauenchor, oder beide zusammen: Singen macht froh. «Grüsse mir Lugano» hiess dahingehend das eröffnende Arrangement beider Vereine und liess die Gemüter in der abgedunkelten Halle ein erstes Mal entschleunigen. Somit konnte das erste vorgängig erwähnte Versprechen der Veranstalter eingelöst werden.

Versprechen Nummer zwei konnte dazwischen ebenfalls positiv abgehakt werden. Die Show-Einlagen des Circus Balloni unterhielten das engagierte Publikum. Laute und ausgiebige Lacher zeugten davon. Im Segment des Liederreigens erklangen dazwischen der «Siloballe-Blues» seitens der Männer und der erste Teil eines «Schwizer-Medley» von den Frauen. Brigitta Kohler begleitete im Übrigen das Ganze am Klavier – tadellos.

Ausklang in der Sängerbar mit Schlummertrunk

Bleibt noch Versprechen Nummer drei übrig. Der Gruss aus der Küche, namentlich das Ghackets mit Hörnli. Hierfür müssten die Besucher selbst ihre «Gault Millau»-Punkte vergeben. Am besten hätten sie das wohl abschliessend an der Sängerbar getan, mit einem Schlummertrunk in der Hand und zusammen mit guten Freunden.